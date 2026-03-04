Tecnologia

iPod, il ritorno inatteso che racconta la nuova identità digitale della Gen Z

IPod, il ritrono che non ti aspetti per non essere costretti a essere online e bombardati dalle pubblicità.

di Gianluca Pascutti - 4 Marzo 2026

L’iPod è tornato come oggetto culturale prima ancora che tecnologico. Un simbolo di una generazione che, paradossalmente, cerca nel passato una via d’uscita dall’eccesso di presente. La rinascita dei lettori MP3 di Apple non è un capriccio nostalgico, ma un fenomeno che sta ridefinendo il rapporto tra giovani, musica e dispositivi personali, mentre cresce il desiderio di esperienze più controllate e meno dipendenti dallo smartphone.

Un ritorno che nasce dal bisogno di staccare

La Gen Z sta rivalutando i dispositivi offline come antidoto alla saturazione digitale. L’iPod Classic e l’iPod Nano, con la loro essenzialità, offrono un ascolto privo di notifiche, algoritmi e distrazioni. L’atto di scegliere manualmente un album, di costruire una libreria personale e di ascoltare senza interruzioni viene percepito come un gesto di libertà. In un’epoca dominata dallo streaming, la musica torna a essere posseduta, non solo consumata.

La spinta estetica e culturale del revival

Il fascino estetico dei primi anni 2000 ha un ruolo decisivo. La click wheel, le scocche colorate, le cuffie cablate, tutto contribuisce a un immaginario che la Gen Z considera autentico e distintivo. L’iPod diventa così un accessorio identitario, un oggetto che comunica appartenenza a una cultura che rifiuta l’omologazione degli smartphone e recupera la fisicità dei media personali.

Mercato in fermento e prezzi in crescita

La domanda crescente ha riacceso il mercato dell’usato. I modelli più ricercati, come l’iPod Classic di quinta e sesta generazione, vengono acquistati sempre più spesso sulle piattaforme online, con valutazioni in aumento. Anche gli iPod Nano, soprattutto le versioni con schermo più ampio, stanno vivendo una seconda vita. La disponibilità non è infinita e questo contribuisce a rendere i dispositivi ancora più desiderabili.

La community che li rimette a nuovo

Un ruolo fondamentale è svolto dalle comunità di appassionati che restaurano, modificano e aggiornano i vecchi lettori. Batterie sostituite, memorie flash da centinaia di gigabyte, scocche trasparenti: l’iPod diventa un oggetto ibrido, vintage nell’estetica ma moderno nelle prestazioni. Questo ecosistema di modder alimenta la longevità del fenomeno e lo rende ancora più attraente per chi cerca un dispositivo unico.

Un segnale culturale più ampio

Il ritorno dell’iPod non è un episodio isolato. È parte di un movimento che coinvolge fotocamere digitali compatte, lettori CD, telefoni “dumb” e altri oggetti nati prima dell’iperconnessione. La Gen Z non sta rifiutando la tecnologia, sta scegliendo quale tecnologia usare e quando. In questo senso, l’iPod diventa un manifesto di autonomia digitale.