U2, “Days of Ash” l’EP inatteso che guarda al presente per un futuro migliore

Uscito a sorpresa “Days of Ash”, l’EP degli U2 nato dall’urgenza di raccontare tensioni globali e storie reali.

di Gianluca Pascutti - 18 Febbraio 2026

Gli U2 tornano al centro della scena con Days of Ash, un EP pubblicato a sorpresa che rompe la linearità della loro attuale fase creativa e introduce un capitolo autonomo, nato dall’urgenza di raccontare un presente attraversato da conflitti, repressioni e fragilità collettive. L’uscita, avvenuta nel giorno del Mercoledì delle Ceneri, è stata percepita come un segnale preciso, un invito a guardare ciò che brucia nel mondo senza distogliere lo sguardo.

Un progetto nato fuori dai piani

Il nuovo EP non appartiene al percorso del prossimo album atteso per la fine del 2026. È stato concepito come un intervento immediato, un gesto che non poteva essere rimandato. La band ha scelto una forma breve ma intensa, sei tracce, di cui cinque canzoni inedite e una poesia, costruite come frammenti di un diario globale.

Storie vere trasformate in musica

In Days of Ash le vicende individuali diventano specchi di tensioni più ampie. Le canzoni sono ispirate a figure reali colpite da violenza o repressione in diversi Paesi, dagli Stati Uniti all’Iran, da Israele all’Ucraina. Ogni brano è stato modellato come un ritratto emotivo, dove la dimensione personale viene intrecciata a quella politica senza retorica. Il risultato è un mosaico di testimonianze che restituisce la sensazione di un mondo in cui la libertà è ancora un terreno di battaglia quotidiana.

Collaborazioni e linguaggi

Tra i momenti più significativi spicca Yours Eternally, realizzato con Ed Sheeran e Taras Topolia, voce simbolo della resistenza culturale ucraina. Il brano sarà accompagnato da un corto in uscita il 24 febbraio, ulteriore prova di come il progetto sia stato pensato come opera multimediale e non come semplice parentesi discografica.

Un gesto politico, non un esercizio di stile

L’EP è stato costruito come una risposta diretta agli eventi degli ultimi mesi. Le atmosfere sono asciutte, la scrittura è essenziale, la produzione evita ogni compiacimento. L’obiettivo è stato chiaramente quello di lasciare spazio alle storie, non di aggiungere un capitolo ornamentale alla carriera degli U2.

Un ponte verso il futuro

Days of Ash non anticipa il prossimo album, ma ne definisce il clima emotivo. La band che continua a interrogare il presente e a trasformarlo in materia creativa. È un lavoro che nasce dall’urgenza e che, proprio per questo, riesce a parlare con una forza rara.

Tracklist dell’EP “Days of Ash”:

American Obituary The Tears of Things Song of the Future Wildpeace One Life at a Time Yours Eternally (con Ed Sheeran e Taras Topolia)