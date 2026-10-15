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L’Islanda travolta dalla tempesta perfetta

Venti oltre i 140 km/h, neve e un record atmosferico che fa storia

di Gianluca Pascutti - 15 Ottobre 2026

@ANSAfoto

L’Islanda sta vivendo ore di maltempo eccezionale. Una profonda depressione atlantica ha investito l’isola con venti di burrasca, forti precipitazioni e bufere di neve che stanno creando disagi in diverse regioni. L’evento meteorologico è considerato uno dei più intensi registrati nel mese di ottobre negli ultimi decenni e ha attirato l’attenzione degli esperti per un dato particolarmente raro, la pressione atmosferica scesa a livelli eccezionali.

Un ciclone atlantico di rara intensità

Il sistema depressionario si è approfondito rapidamente sull’Atlantico settentrionale fino a raggiungere valori molto bassi di pressione. Proprio questo elemento ha contribuito ad alimentare un forte gradiente barico, responsabile delle raffiche tempestose che stanno interessando ampie zone del Paese. Le aree costiere esposte all’oceano sono tra le più colpite. In diversi settori dell’isola le raffiche hanno superato i livelli tipici delle normali perturbazioni autunnali. Le autorità hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti nelle zone maggiormente esposte al vento.

Il record della pressione atmosferica

L’aspetto più straordinario della situazione riguarda la pressione atmosferica. I valori registrati o stimati durante il passaggio della depressione si sono avvicinati a livelli che normalmente vengono osservati soltanto durante le più violente tempeste nordatlantiche. Per gli esperti si tratta di un episodio meteorologico destinato a entrare negli archivi climatici dell’isola. Eventi simili sono estremamente rari nel mese di ottobre e rappresentano un indicatore della straordinaria forza del vortice che ha raggiunto il Paese.

Neve e bufere nelle regioni settentrionali

Mentre nel sud prevalgono piogge intense e vento fortissimo, nelle aree settentrionali e nord-occidentali il quadro è completamente diverso. L’ingresso di aria più fredda ha favorito il passaggio dalla pioggia alla neve. In alcune località si sono sviluppate vere e proprie bufere, con visibilità ridotta e condizioni difficili per la circolazione. Le strade più esposte alle zone montuose vengono monitorate con particolare attenzione a causa del rischio di accumuli nevosi e della presenza di raffiche improvvise.

Mareggiate e rischio lungo le coste

Oltre alla neve e al vento, preoccupano le condizioni del mare. Le forti correnti generate dal ciclone stanno provocando mareggiate significative lungo diversi tratti costieri. Le onde, alimentate da un vasto settore di vento sull’oceano, stanno interessando soprattutto le coste meridionali e orientali.

Cosa accadrà nelle prossime ore

Le previsioni indicano un graduale allontanamento del nucleo principale della perturbazione. Tuttavia, gli effetti del maltempo continueranno ancora per diverse ore. Il vento resterà forte in molte zone e non mancheranno rovesci, nevicate e condizioni marine proibitive. La situazione dovrebbe migliorare lentamente con il passare delle ore, ma l’evento verrà ricordato come una delle più impressionanti manifestazioni della forza dell’Atlantico settentrionale.

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