Meteo

Ottobrate romane in arrivo, da mercoledì l’anticiclone delle Azzorre cambierà tutto

Torna il sole e risalgono le temperature, dopo il maltempo l’autunno si prende una pausa, ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni

di Gianluca Pascutti - 12 Ottobre 2026

L’Italia si prepara a una nuova fase di stabilità atmosferica. Dopo giorni segnati da piogge, vento e temperature più fresche, l’anticiclone delle Azzorre è pronto a riconquistare il Mediterraneo. La sua espansione porterà condizioni meteo decisamente più favorevoli su gran parte della penisola. Gli ultimi scenari confermano l’arrivo di una fase caratterizzata da sole prevalente, precipitazioni sempre più rare e un progressivo aumento delle temperature. Una situazione che richiama da vicino le tradizionali ottobrate romane, uno dei fenomeni più apprezzati dell’autunno italiano.

Il ritorno dell’alta pressione

La nuova configurazione atmosferica sarà dominata da un robusto campo di alta pressione in estensione dall’Atlantico verso l’Europa occidentale e l’Italia. Gli effetti inizieranno a farsi sentire prima al Nord e lungo le regioni tirreniche. Successivamente la stabilità coinvolgerà anche il resto del Paese. Con l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, le perturbazioni atlantiche saranno costrette a scorrere più a nord. Questo favorirà giornate spesso soleggiate e cieli generalmente sereni. Anche la ventilazione tenderà a diminuire. Di conseguenza, la percezione del clima sarà ancora più gradevole durante le ore centrali della giornata.

Temperature in rialzo e clima più mite

Uno degli effetti più evidenti sarà l’aumento dei valori termici. Le temperature massime da mercoledì torneranno gradualmente sopra le medie tipiche del periodo in molte zone italiane. Le ore pomeridiane potranno regalare un clima quasi primaverile, soprattutto nelle aree interne del Centro e lungo il versante tirrenico. Le notti resteranno invece più fresche. L’assenza di nuvole favorirà infatti una maggiore dispersione del calore dopo il tramonto. Si creerà così una marcata escursione termica tra il giorno e la notte, una caratteristica tipica delle fasi dominate dall’alta pressione durante l’autunno.

Tornano le classiche ottobrate romane

Quando si parla di ottobrate romane si fa riferimento a periodi di tempo stabile e mite che spesso interessano il Centro Italia nel mese di ottobre. Sole, scarsa nuvolosità, venti deboli e temperature piacevoli potrebbero accompagnare gran parte della settimana. Per molte città sarà una parentesi ideale per attività all’aperto, passeggiate e turismo. Anche nelle grandi aree urbane il clima risulterà particolarmente gradevole nelle ore diurne.

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