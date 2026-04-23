Italpress Notizie Hi-Tech

ITA Airways nel 2026 risparmierà carburante e ridurrà le emissioni grazie all’IA

di Italpress - 23 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’ottimizzazione del profilo di salita basata sull’intelligenza artificiale permetterà a ITA Airways, la compagnia aerea nazionale italiana, di ridurre il consumo di carburante. La Compagnia ha già ottenuto riduzioni significative ed è sulla buona strada per conseguire oltre 7.100 tonnellate di risparmio di carburante e più di 22.100 tonnellate di CO2 tra il 2025 e il 2026. L’approccio innovativo e data-driven della compagnia, supportato da SITA OptiFlight, migliorerà le performance garantendo al contempo benefici ambientali e risparmi economici. Implementato su tutta la flotta di ITA Airways, SITA OptiFlight calcola per ogni volo il profilo di salita più efficiente regolando velocità, accelerazione, transizioni di quota e Mach di salita, grazie all’utilizzo di analytics predittivi, machine learning e dati meteo 4D su tutti i velivoli della flotta. SITA OptiFlight applica una modellazione multidimensionale specifica per singolo aeromobile (tail-specific), garantendo profili di salita precisi in condizioni operative e meteorologiche variabili.

Questo approccio evidenzia l’impegno di ITA Airways verso sostenibilità e performance, guidato dai dati. Francesco Presicce, Chief Innovation and Strategic Projects/Vision di ITA Airways, ha dichiarato: “In ITA Airways siamo consapevoli che le tecnologie innovative saranno la chiave per realizzare la nostra strategia di crescita e sostenibilità di lungo periodo. L’implementazione di SITA OptiFlight rappresenta un chiaro esempio del nostro impegno dotando l’azienda di strumenti innovativi, concreti e misurabili, assicurando al tempo stesso eccellenza operativa. Gli insight basati su dati e intelligenza artificiale ci consentono di ottenere risparmi significativi di carburante e riduzioni delle emissioni senza compromettere efficienza o sicurezza. Questa iniziativa fa parte di un impegno più ampio verso un’aviazione più sostenibile e responsabile, e siamo orgogliosi di essere in prima linea in questo percorso”.

L’estensione della soluzione a tutta la flotta conferma la volontà della compagnia di posizionarci tra i protagonisti delle operazioni sostenibili. Yann Cabaret, CEO di SITA for Aircraft, ha aggiunto: “Il settore dell’aviazione affronta la sfida urgente di ridurre le emissioni mantenendo l’efficienza operativa. La decisione di ITA Airways di implementare SITA OptiFlight dimostra come l’utilizzo strategico dei dati possa generare un impatto misurabile. Il consumo di carburante rappresenta una delle principali criticità per le compagnie aeree, sia per le crescenti pressioni regolatorie e ambientali sia perché costituisce una delle voci di costo più rilevanti nelle operazioni quotidiane. La necessità di soluzioni intelligenti non è mai stata così forte. Grazie all’uso di dati in tempo reale e modelli predittivi, SITA OptiFlight consentirà a ITA Airways di ridurre consumo di carburante ed emissioni mantenendo performance di volo ottimali. Questa collaborazione dimostra come la trasformazione digitale sia fondamentale per la sostenibilità dell’aviazione”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).