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Kallas “Cresce la minaccia di attacchi ibridi russi, risposta deve essere decisa”

di Italpress - 15 Settembre 2026

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “L’Europa è molto più forte di prima, il nostro parteneariato strategico con la Nato significa che lavoriamo gomito a gomito tutti i giorni, ma la minaccia di attacchi ibridi russi in tutta Europa non fa che crescere”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per la Politica estera, Kaja Kallas, intervenendo nella plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo nel dibattito sulla guerra ibrida.“La tecnica di Putin è uquella di un bullo. Gli attacchi ibridi di Mosca sono progettati per intimidirci, paralizzare le nostre società e farci esitare ad agire – ha aggiunto -. Questo è esattamente ciò a cui mira Putin. Non dobbiamo lasciare che la paura determini le nostre scelte. Dobbiamo rispondere in modo deciso. La sicurezza dell’Europa lo richiede e i cittadini se lo aspettano”.“C’è l’urgenza di agire. Da quando la Russia ha lanciato la sua invesione su larga scala dell’Ucraina c’è stato un costante aumento di attacchi ibridi nei confronti dell’Europa”, ha sottolineato Kallas.Per l’Alto rappresentante “la Russia è pericolosa, ha dispiegato” attacchi ibridi anche nelle ultime 48 ore, e non si tratta di incidenti ma di “tentativi calcolati di indebolire la nostra risolutezza, la nostra unità e giocare con i timori di un’escalation”.“L’Europa non diminuirà il sostegno all’Ucraina”, ha spiegato Kallas, aggiungendo come la Russia si adatti ai vari Paesi da che prende di mira: “In alcuni Paesi ci sono attacchi fisici, in altri si agisce sull’informazione e si cerca di interferire nelle elezioni”.“Una cosa è chiara: Putin non si fermerà, se non lo ferma qualcuno. Per questo dobbiamo smascherare gli attacchi ibridi – ha detto ancora Kallas -. Dobbiamo incoraggiare gli Stati membri a fare cooperare meglio le intelligence”, ha spiegato Kallas.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).