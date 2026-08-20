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Katy Perry e Justin Trudeau in visita al Museo di San Marco a Firenze

di Italpress - 20 Agosto 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – La celebre cantante pop Katy Perry e l‘ex primo ministro canadese Justin Trudeau hanno scelto il Museo di San Marco a Firenze per una visita strettamente privata nel corso del loro recente viaggio in Italia.

Come racconta un comunicato della Direzione regionale Musei nazionali della Toscana, Perry e Trudeau accompagnati dai curatori del museo e da Tom Richards, Presidente della Florence Academy of Art, hanno visitato le sale del complesso, soffermandosi sui capolavori del Beato Angelico, sulla sezione speciale della mostra Rothko a Firenze allestita nelle celle al primo piano e visitabile fino a domenica 23 agosto e sulle straordinarie miniature del bestiario fantastico conservate nei manoscritti della Biblioteca monumentale di Michelozzo e visibili fino al 31 ottobre.

Un incontro che viene definito ‘riservato’, che ha permesso ai due ospiti di conoscere da vicino uno dei musei della Direzione regionale Musei nazionali della Toscana del Ministero della Cultura, tra i luoghi più suggestivi del patrimonio artistico fiorentino con le sue diverse testimonianze di arte, storia e cultura.

-Foto Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana-

(ITALPRESS).