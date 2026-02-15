Torino

La Città della Salute verso l’avvio dei cantieri

di Redazione - 15 Febbraio 2026

Nuovo avanzamento verso la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino: durante la riunione della cabina di monitoraggio ospitata nel Grattacielo della Regione, il commissario straordinario Marco Corsini ha comunicato l’avvio della Conferenza dei servizi.

Il procedimento prevede ora l’invio della comunicazione di avvio a tutte le amministrazioni chiamate a esprimere pareri, autorizzazioni e nulla osta sul progetto. L’iter si svolgerà in forma semplificata e telematica, con l’obiettivo di accelerare i tempi, ottenere le valutazioni entro 45 giorni e giungere all’approvazione del progetto definitivo e alla conclusione dell’intero procedimento entro 60 giorni.

Successivamente, la struttura commissariale dovrà adottare la determinazione finale della Conferenza, comprensiva di autorizzazioni, prescrizioni e indicazioni raccolte. Questo passaggio consentirà al concessionario di sviluppare il progetto esecutivo nell’arco di 240 giorni, puntando all’avvio dei cantieri entro la fine dell’anno.

«Si tratta di un ulteriore passaggio decisivo verso la definizione e l’approvazione del progetto esecutivo. Il percorso procede ormai con decisione. I soggetti coinvolti sono numerosi e fondamentali e confido che il loro contributo permetta di mantenere un controllo efficace su tempi e costi dell’intervento. Sono fiducioso che il lavoro procederà rapidamente e con risultati concreti», ha affermato Corsini al termine dell’incontro.

Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha sottolineato la scansione temporale dell’intervento: «Il 2024 è stato l’anno della gara, il 2025 quello della firma del contratto, mentre il 2026 sarà dedicato alla progettazione e al completamento delle bonifiche per consentire l’avvio dei lavori entro fine anno e arrivare alla conclusione dell’ospedale nel 2031. Un percorso molto serrato che fino a pochi anni fa sembrava irrealizzabile, quando l’opera era ferma e priva di prospettive. Oggi invece può contare su un cronoprogramma definito e solido, reso possibile dal lavoro del commissario Corsini. Parallelamente stiamo collaborando con il Comune per delineare il nuovo piano regolatore cittadino della salute, tenendo conto dei grandi investimenti in corso: il Parco, il nuovo ospedale di Torino nord, le Case della salute e il futuro dell’Ospedale Molinette. Crediamo nella vocazione universitaria della città e siamo pronti a confrontarci con tutti i soggetti interessati».

Anche l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, ha evidenziato il valore strategico dell’intervento, definendolo «una grande opera sanitaria e ingegneristica che comporta anche una significativa trasformazione urbana e la riqualificazione di un’area destinata a diventare sempre più centrale e strategica per la città».

