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La Commissione europea ha approvato la modifica ad aiuti italiani per compensare le imprese energivore

di Italpress - 21 Luglio 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, una modifica e un aumento di budget per un regime italiano che compensa le imprese ad alta intensità energetica per l’aumento dei prezzi dell’elettricità derivante dai costi del carbonio nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS).

Il regime mira a ridurre il rischio che queste imprese delocalizzino le proprie attività in paesi extra-UE con politiche climatiche meno ambiziose, con conseguente aumento delle emissioni globali di gas serra. Il regime è stato originariamente approvato dalla Commissione nel luglio 2021. In base a tale regime, le imprese ammissibili ricevono un risarcimento parziale a fronte dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell’anno precedente, con il saldo finale previsto per il 2031.

L’importo dell’aiuto è calcolato sulla base di parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica, al fine di incentivare i beneficiari al risparmio energetico. Il regime modificato estenderà l’ammissibilità alle imprese attive in nuovi settori considerati a rischio di delocalizzazione, come indicato nell’allegato delle linee guida modificate del sistema ETS in materia di aiuti di Stato.

L’Italia ha inoltre notificato un aumento dell’intensità massima dell’aiuto, dal 75% all’80% dei costi indiretti delle emissioni, esclusivamente per i settori già coperti dal regime. Il budget totale stimato del regime modificato aumenterà da 1,5 miliardi a 3,6 miliardi e il budget annuale massimo da 140 milioni a 600 milioni.

La Commissione ha valutato il regime modificato ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, in particolare degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato del sistema ETS . La Commissione ha constatato che il regime modificato è conforme ai requisiti stabiliti dagli orientamenti. In particolare, ha ritenuto che il regime modificato rimanga necessario e appropriato per sostenere le imprese ad alta intensità energetica nell’affrontare l’aumento dei prezzi dell’elettricità e per evitare che si trasferiscano altrove.

Infine, la Commissione ha concluso che l’aiuto è ancora proporzionato, in quanto continua a essere limitato al minimo necessario e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi nell’UE. Su queste basi, la Commissione ha approvato il regime modificato ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).