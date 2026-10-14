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Leone XIV operato per un tumore al polmone. Il Papa supera la prova più difficile, il mondo in attesa

Novanta minuti in sala operatoria per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Vaticano: “Esito positivo”

di Ernesto Ferrante - 14 Ottobre 2026

Per novanta minuti il cuore della Chiesa ha battuto al ritmo di una sala operatoria. Dietro le porte del Policlinico Gemelli, l’ospedale che da decenni accompagna le pagine più delicate della storia dei Pontefici, Papa Leone XIV ha affrontato un intervento per l’asportazione di un tumore maligno al polmone, la sfida più personale e più dura del suo pontificato.

Quando in serata è arrivato il comunicato della Santa Sede, l’attesa si è sciolta in un primo sospiro di sollievo. L’operazione è riuscita. Ma la notizia che ha attraversato Roma, le cancellerie internazionali e le comunità cattoliche di ogni continente porta con sé un peso che va oltre il semplice bollettino medico. Perché a essere colpito dalla malattia non è il successore di Pietro, la guida spirituale di oltre un miliardo di fedeli.

Il responso dell’équipe medica ha confermato ciò che gli esami lasciavano presagire. “L’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare”, si legge nella nota diffusa dal Vaticano. Una diagnosi severa, resa meno allarmante dal fatto che la neoplasia sarebbe stata individuata in una fase iniziale e circoscritta.

Il tempo della prudenza

Le informazioni diffuse dal Gemelli delineano un quadro clinico incoraggiante ma ancora aperto. Leone XIV è rimasto complessivamente per circa tre ore nel blocco operatorio. L’intervento vero e proprio è durato un’ora e mezza. Al termine è stato trasferito nella stanza riservata al decimo piano dell’ospedale romano, dove resterà ricoverato nei prossimi giorni per il monitoraggio post operatorio.

Un dettaglio, più di altri, viene letto come un segnale positivo. I medici non hanno indicato, almeno per ora, la necessità di una terapia chemioterapica. Nessuno, tuttavia, si sbilancia. Le prossime settimane saranno decisive per valutare l’esito completo dell’operazione e l’eventuale coinvolgimento dei linfonodi, elemento fondamentale per definire prognosi e percorso terapeutico. In Vaticano prevale una linea di assoluta cautela. La guarigione è iniziata, ma il cammino resta da completare.

La malattia che colpisce migliaia di persone ogni anno

L’adenocarcinoma è la forma più frequente di tumore polmonare non a piccole cellule. Si sviluppa generalmente nelle zone periferiche del polmone e rappresenta circa il 60% dei casi diagnosticati. È una patologia che continua a colpire decine di migliaia di persone ogni anno e che non riguarda esclusivamente i fumatori. Gli specialisti sottolineano infatti come una quota significativa di pazienti sviluppi la malattia pur senza avere una storia di esposizione diretta al tabacco. Una realtà che negli ultimi anni ha modificato profondamente l’approccio scientifico alla prevenzione e alla diagnosi precoce.

Un’agenda congelata, un pontificato in pausa

Le conseguenze dell’intervento sono già visibili sull’agenda papale. La Prefettura della Casa Pontificia ha disposto l’annullamento di tutte le udienze fino al 20 ottobre, una decisione inevitabile per consentire al Papa di affrontare senza pressioni la fase del recupero. Ma il vero interrogativo riguarda ciò che verrà dopo. Tra meno di un mese Leone XIV dovrebbe affrontare uno degli appuntamenti più significativi dall’inizio del suo pontificato, il viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, programmato dal 6 al 17 novembre. Un pellegrinaggio dal forte valore simbolico e personale. In Perù il Pontefice dovrebbe tornare a Chiclayo, la diocesi che ha guidato per anni da vescovo, e incontrare le popolazioni indigene dell’Amazzonia. Oggi, però, quel programma appare sospeso tra speranza e realismo.

I medici ricordano che, in assenza di complicazioni, un paziente sottoposto a un intervento di questo tipo può gradualmente tornare a una vita normale nel giro di alcune settimane. Ma affrontare una traversata intercontinentale, con voli di molte ore, trasferimenti continui e un’agenda pastorale fittissima, è un’altra cosa.

La prova del Papa e della Chiesa

Nelle ultime ore il Gemelli è tornato a essere il luogo simbolico in cui si intrecciano medicina e storia, fragilità umana e dimensione spirituale. La malattia di Leone XIV ricorda che anche il Papa, per quanto investito di una missione universale, resta esposto alle stesse prove che segnano l’esistenza di milioni di persone. Per il momento prevale il sollievo. L’operazione è riuscita, il decorso procede secondo le attese e il quadro clinico appare sotto controllo. Ma il futuro immediato del Pontefice si giocherà lontano dalle folle e dalle cerimonie, nel silenzio di una stanza d’ospedale.

È lì che si apre la fase più importante, quella in cui la chirurgia lascia il posto al tempo, e l’attesa diventa la misura della speranza. Per la Chiesa cattolica, per i fedeli e per lo stesso Santo Padre, le prossime settimane saranno il passaggio decisivo di una vicenda che ha già assunto una dimensione mondiale.

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