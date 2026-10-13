Attualità

Papa Leone, l’operazione “si è conclusa positivamente”

Il Santo Padre è rientrato nella sua stanza dove inizierà la degenza

di Maria Graziosi - 13 Ottobre 2026

L’operazione a cui si è sottoposto Papa Leone si è conclusa “positivamente”. A darne notizia la Sala Stampa Vaticana. L’operazione, come ha riferito la nota, si è conclusa bene anzi “nei tempi e nei modi previsti”. Il Santo Padre è già rientrato nella sua stanza dove inizierà ad affrontare il percorso di degenza. A eseguire l’intervento è stata l’équipe di chirurgia toracica del nosocomio romano guidata dal Professor Stefano Margaritora.

L’operazione del Papa: tutto si è concluso in maniera positiva

Ora non rimane che attendere il decorso. Il nodulo polmonare è stato asportato e adesso occorrerà attendere la biopsia per fugare ogni dubbio residuo. Tutto il mondo, nella giornata di oggi, è rimasto col fiato sospeso. In attesa delle notizie, per fortuna buone, che questa sera ha diffuso la Sala Stampa Vaticana. I fedeli, da ogni angolo della Terra, da Roma e fino alla martoriata Gaza, hanno pregato per Papa Leone. E ora si attende il bollettino medico. Già questa mattina, quando ha lasciato le Mura Leonine e quando è giunto al Policlinico Gemelli, c’erano migliaia di fedeli in attesa. Di un saluto, di un abbraccio, per quanto virtuale, al sommo Pontefice in un momento così delicato.