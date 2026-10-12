Economia

L’inganno del fronte russo e la Terza Guerra Mondiale invisibile: perché l’arma quantistica esige lo scudo della QKD

di Redazione - 12 Ottobre 2026

di GIOVANNI BATTISTA RAGGI

Continuiamo a scrutare le steppe russe con l’ossessione del Novecento. Le cancellerie europee, ipnotizzate dallo spettro dei carri armati sovietici e da una guerra di logoramento squisitamente convenzionale, ignorano il vero fronte del conflitto globale. La cruda realtà è che una forma di Terza Guerra Mondiale è già iniziata. È un’offensiva asimmetrica, silenziosa, che non si combatte nel fango delle trincee, ma sui fondali oceanici, lungo i cavi in fibra ottica. La minaccia più grave per le nostre democrazie non ha la forma di un missile balistico. Ticchetta, inesorabile, nei laboratori di calcolo di potenze ostili.

È l’orologio della minaccia quantistica alla crittografia. L’avvento del “Q-Day” – il frangente in cui i calcolatori quantistici frantumeranno l’attuale crittografia RSA – non è più materia per romanzieri di fantascienza. A spazzare via ogni illusione ci pensano le spietate roadmap di Wall Street: i documenti architetturali di giganti come la statunitense IONQ tracciano una traiettoria implacabile, indicando che la potenza logica necessaria a disintegrare le chiavi di sicurezza è ormai un traguardo visibile all’orizzonte, collocabile a cavallo tra la fine di questo decennio e l’inizio del prossimo. La cronologia della nostra invulnerabilità sta collassando, e la finestra temporale per metterci al riparo si stringe a ritmi vertiginosi.

Mentre l’Europa si attarda a redigere i soliti, ponderosi regolamenti, l’avversario agisce. La tattica è spietata: Store Now, Decrypt Later. Immagazzina oggi, decripta domani. Attori statali ostili stanno plausibilmente già aspirando e archiviando terabyte di dati strategici occidentali: flussi logistici, brevetti, segreti industriali e della Difesa. Se la diga crittografica cederà senza un’adeguata rete di contenimento, non assisteremo a un banale furto di file, ma allo spettro di un panico sistemico sui mercati, alla compromissione degli asset digitali e a interruzioni letali di snodi vitali come i porti di Genova e Trieste.

La risposta infrastrutturale obbligata ha un nome: Quantum Key Distribution (QKD). È un salto di paradigma radicale: smettiamo di affidare la nostra sicurezza a un calcolo matematico – destinato a cadere – e ancoriamoci alle leggi inviolabili della fisica quantistica. Qualsiasi tentativo di intercettare una chiave quantistica ne altera fisicamente lo stato, smascherando l’intrusione alla radice e rendendo il furto occulto impossibile in tempo reale.

Sia chiaro: non esistono formule magiche che esonerino dall’igiene informatica. La QKD blinda il transito dei dati, vanificando le intercettazioni sul canale di comunicazione, ma non protegge le vulnerabilità agli estremi della rete. Se un ministero lascia la porta aperta usando server obsoleti o credenziali compromesse, il dato viene rubato all’origine. Per questo, la dorsale quantistica deve essere l’asse portante di una difesa ibrida che integri reti Zero Trust e algoritmi post-quantistici (PQC) per blindare gli archivi. Se la QKD è il nostro sistema vascolare corazzato, l’igiene cibernetica e la PQC restano il sistema immunitario.

E qui cade il consueto, stanco alibi della politica: l’illusione dei costi proibitivi e dei tempi biblici. Per costruire una dorsale QKD nazionale non serve sventrare l’Italia con scavi infiniti. Basta sfruttare la dark fiber, la fibra ottica già interrata e non ancora illuminata dagli operatori commerciali. Innestando gli apparati su queste autostrade digitali buie, si riduce radicalmente la necessità di nuovi e onerosi lavori civili.

La messa in sicurezza dei gangli vitali della Penisola – ministeri, piazze finanziarie, poli industriali – è un obiettivo realizzabile in tempi compatibili con i grandi progetti europei EuroQCI. L’impegno economico richiederebbe l’ordine di alcune centinaia di milioni di euro. Di fatto, il costo di una manciata di cacciabombardieri F-35.

Una cifra che rappresenta un investimento doveroso per un’economia avanzata, specialmente se paragonata al disastro economico sistemico che deriverebbe da un solo pomeriggio di compromissione globale dei dati.

Implementare questo scudo infrastrutturale non è un vezzo intellettuale, ma l’ultima trincea della nostra sovranità. Chi si rifugia oggi in estenuanti valutazioni burocratiche, domani si sveglierà nella misera condizione di vassallo digitale. L’attesa è l’unico vero costo che l’Italia non può più permettersi.

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