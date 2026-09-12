Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Italpress Top News

Marc Marquez vince la Sprint a Misano, preceduti Bezzecchi e Martin

di Italpress -

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez si prende la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati supera Marco Bezzecchi (Aprilia), secondo al traguardo e partito in pole position, in curva 1 e conduce dall’inizio alla fine la gara breve del sabato. Completa il podio un buon Jorge Martin (Aprilia), che conserva la leadership in classifica del Mondiale ma vede avvicinarsi sia Marquez (-14) che Bezzecchi (-22). In quarta posizione c’è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Ktm). Fuori dalla top ten Francesco Bagnaia (Ducati), 13esimo dietro Franco Morbidelli (Ducati VR46).– foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news