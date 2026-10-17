L’abbraccio di Mattarella a Papa Leone: “L’Italia le è vicina”
Il messaggio e gli auguri del Capo dello Stato dopo le dimissioni di Prevost dal Policlinico Gemelli
Il Capo dello Stato Sergio Mattarella abbraccia Papa Leone all’uscita dal Policlinico Gemelli. Il Presidente della Repubblica, venuto a conoscenza delle dimissioni del Pontefice dall’ospedale in cui è stato ricoverato per cinque giorni e del suo ritorno in Vaticano, ha voluto inviargli un sentito messaggio di auguri e di solidarietà. Una nota, quella del Quirinale, che rafforza la vicinanza tra la Repubblica Italiana e lo Stato del Vaticano. Nella persona del Presidente. E naturalmente del Sommo Pontefice.
L’abbraccio di Mattarella a Papa Leone
“Santità, ho appreso la notizia delle sue dimissioni questo pomeriggio dal Policlinico Gemelli a pochi giorni all’intervento chirurgico cui ella si è sottoposta. In queste circostanze mi unisco nuovamente alle vaste testimonianze di vicinanza e affetto che le sono state rivolte da semplici cittadini e leader politici di numerosi Paesi”. Questo è l’incipit del messaggio di Mattarella a Papa Leone. Che continua. E dice “Espressioni di grande solidarietà nei confronti della Santità Vostra e diffuse manifestazioni di buoni auspici per la sua salute hanno accomunato moltitudini di persone da ogni luogo del mondo, e certamente, con particolare sensibilità, tutte le comunità cattoliche”.
Gli auguri del Quirinale
Il Capo dello Stato ha proseguito riferendosi proprio alle comunità cattoliche che, “grate per le cure del personale medico-sanitario che la assiste, trovano altresì rassicurazione nell’esortazione agostiniana a conservare sempre la fiducia, anche nella guarigione dalle malattie, nel superamento delle difficoltà”. Pertanto l’abbraccio di Sergio Mattarella a Papa Leone. “Con questi sentimenti le rinnovo a nome dell’intera Italia e mio personale il più caloroso augurio di una serena convalescenza. Per un suo pronto e completo ristabilimento”.
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