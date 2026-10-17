Politica

L’abbraccio di Mattarella a Papa Leone: “L’Italia le è vicina”

Il messaggio e gli auguri del Capo dello Stato dopo le dimissioni di Prevost dal Policlinico Gemelli

di Cristiana Flaminio - 17 Ottobre 2026

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella abbraccia Papa Leone all’uscita dal Policlinico Gemelli. Il Presidente della Repubblica, venuto a conoscenza delle dimissioni del Pontefice dall’ospedale in cui è stato ricoverato per cinque giorni e del suo ritorno in Vaticano, ha voluto inviargli un sentito messaggio di auguri e di solidarietà. Una nota, quella del Quirinale, che rafforza la vicinanza tra la Repubblica Italiana e lo Stato del Vaticano. Nella persona del Presidente. E naturalmente del Sommo Pontefice.

L’abbraccio di Mattarella a Papa Leone

“Santità, ho appreso la notizia delle sue dimissioni questo pomeriggio dal Policlinico Gemelli a pochi giorni all’intervento chirurgico cui ella si è sottoposta. In queste circostanze mi unisco nuovamente alle vaste testimonianze di vicinanza e affetto che le sono state rivolte da semplici cittadini e leader politici di numerosi Paesi”. Questo è l’incipit del messaggio di Mattarella a Papa Leone. Che continua. E dice “Espressioni di grande solidarietà nei confronti della Santità Vostra e diffuse manifestazioni di buoni auspici per la sua salute hanno accomunato moltitudini di persone da ogni luogo del mondo, e certamente, con particolare sensibilità, tutte le comunità cattoliche”.

Gli auguri del Quirinale

Il Capo dello Stato ha proseguito riferendosi proprio alle comunità cattoliche che, “grate per le cure del personale medico-sanitario che la assiste, trovano altresì rassicurazione nell’esortazione agostiniana a conservare sempre la fiducia, anche nella guarigione dalle malattie, nel superamento delle difficoltà”. Pertanto l’abbraccio di Sergio Mattarella a Papa Leone. “Con questi sentimenti le rinnovo a nome dell’intera Italia e mio personale il più caloroso augurio di una serena convalescenza. Per un suo pronto e completo ristabilimento”.

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