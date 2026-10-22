Politica

Quattro anni a Palazzo Chigi: Meloni rivendica il record e presenta il bilancio del governo

Pubblicato un dossier di 71 slide con risultati e provvedimenti rivendicati dall'esecutivo

di Redazione - 22 Ottobre 2026

Nel giorno del quarto anniversario del giuramento, il governo guidato da Giorgia Meloni rivendica un primato senza precedenti nella storia repubblicana. Palazzo Chigi ha infatti diffuso un documento di 71 slide che ripercorre i principali risultati ottenuti dall’esecutivo dall’insediamento del 22 ottobre 2022 fino a oggi, sottolineando come quello attuale sia diventato il primo governo della Repubblica a raggiungere i quattro anni consecutivi di attività. Secondo il dossier, i numeri più significativi dell’azione di governo riguardano il taglio fiscale per famiglie e imprese, quantificato in 140 miliardi di euro, la riduzione del 70% degli sbarchi irregolari e l’aumento di 1,4 milioni di posti di lavoro stabili.

Il record di durata

Nella slide introduttiva, Palazzo Chigi ricorda il giuramento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini e dell’intera squadra di governo davanti al presidente della Repubblica il 22 ottobre 2022. Da allora, sottolinea il documento, l’esecutivo di centrodestra ha raggiunto un traguardo mai toccato prima da alcun governo della storia repubblicana. Il bilancio presentato dall’esecutivo viene descritto come il risultato di un lavoro condiviso tra governo e amministrazione dello Stato, volto a dare attuazione alle misure approvate e avviate nel corso della legislatura.

Le priorità rivendicate dall’esecutivo

Nel testo diffuso, il governo indica come propria stella polare il rispetto del programma elettorale con cui la coalizione di centrodestra si è presentata alle elezioni del settembre 2022. L’esecutivo sostiene che il percorso compiuto abbia consentito all’Italia di acquisire maggiore centralità sul piano internazionale, favorendo allo stesso tempo crescita economica e occupazione. Tra gli obiettivi rivendicati figurano anche l’avvio di riforme considerate attese da tempo, il sostegno al sistema produttivo e industriale, la tutela dei conti pubblici e la difesa del potere d’acquisto di famiglie e lavoratori.

Lo sguardo verso la fine della legislatura

Palazzo Chigi assicura che il lavoro dell’esecutivo proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e completare l’attuazione del programma di governo. Un messaggio che, oltre alla celebrazione del record di durata, assume il valore di una dichiarazione politica: presentare il traguardo dei quattro anni come la prova di una stabilità che il centrodestra considera uno dei principali risultati della legislatura.

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