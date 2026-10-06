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Meloni la più citata in radio e tv negli ultimi 7 giorni, alle sue spalle Garlasco

di Italpress - 6 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – È sempre Giorgia Meloni il personaggio più citato negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane, ma la politica cede il passo alla cronaca nera: se Meloni è stata nominata 1.497 volte, alle sue spalle troviamo, grazie alla chiusura delle indagini preliminari su Andrea Sempio e all’emergere di alcuni dubbi sull’operato dei RIS dell’epoca, i protagonisti del delitto di Garlasco.

Alberto Stasi, riconosciuto colpevole e condannato a 16 anni di reclusione, ha ottenuto infatti 1.412 menzioni, mentre il nome di Chiara Poggi è stato fatto 1.380 volte e quello di Sempio, per il quale si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia, 1.340 volte. Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato; Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali, nel periodo compreso fra lunedì 28 settembre e domenica 4 ottobre.

In quinta posizione troviamo Giulio Regeni (1.018 menzioni), il ricercatore rapito e ucciso al Cairo: a quasi undici anni dalla sua morte, la Corte d’Assise di Roma ha emesso la sentenza di primo grado, condannando tre agenti dei servizi segreti egiziani; in sesta e settima posizione ritorna la politica, rispettivamente con Donald Trump (764 citazioni), autore di dichiarazioni durissime contro l’Iran, ed Elly Schlein (529), il cui intervento alla Direzione nazionale del Partito Democratico ha riacceso lo scontro interno al centro-sinistra per la leadership del “campo largo”.

L’ottavo posto è appannaggio di Roberto Mancini (463), alla guida della Nazionale azzurra che la scorsa settimana affrontato la Turchia e la Francia nell’ambito della Nations League, mentre al nono posto c’è Gianni Di Vita, con 396 citazioni; il marito di Antonella Di Ielsi, morta per avvelenamento da ricina nel dicembre scorso insieme alla figlia Sara, convocato in Questura nei giorni scorsi, precede David Rossi (259): le recenti perizie tecniche e simulazioni effettuate escludono che l’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, morto a marzo 2013, si sia suicidato.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).