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“Destini Avversi” trionfa negli Usa, 10 premi ai New York Movie Awards

di Italpress - 7 Ottobre 2026

CATANIA (ITALPRESS) – Un risultato straordinario e senza precedenti. “Destini Avversi”, il film scritto e diretto da Francesco Santocono, prodotto da Faeria e promosso e sostenuto da AIL Catania, ha trionfato ai New York Movie Awards – September 2026 conquistando ben 10 premi.

Il film si è imposto nella Grande Mela come Best Indie Feature Film, aggiudicandosi i tre riconoscimenti più prestigiosi del festival: Best Indie Feature Film, Best Producer, Best Actress a Giulia Vitaliti. A questi si aggiungono due importanti Silver Award: Silver Award Feature Film, Silver Award Director e cinque Gold Award per i reparti tecnici e artistici Gold Award: Actor a Gabriele Vitale, Gold Award Original Score a Lino Zimbone, Gold Award Cinematography a Filippo Arlotta, Gold Award Editing a Francesco Santocono, Gold Award Sound Design a Lino Zimbone.

Un riconoscimento corale che premia il valore di un intero progetto, nato in Sicilia con una forte vocazione sociale. “Le malattie del corpo spesso guariscono, quelle dell’anima a volte no…” – è il claim che accompagna il film e che ne racchiude l’anima profonda. Interpretato da un cast d’eccezione che vede tra i protagonisti Maria Grazia Cucinotta, Gabriele Vitale, Giulia Vitaliti, Tiziana Lodato, Riccardo Maria Tarci, Cosimo Coltraro, Fabio Costanzo, Carmelo Caccamo, Giovanni Maugeri, Daniele Sapio e Alfio Belfiore, “Destini Avversi” è un’opera che affronta con delicatezza e intensità il tema della fragilità umana.

– Foto ufficio stampa Destini Avversi –

(ITALPRESS).