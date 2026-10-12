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Milano, La Russa accelera sul candidato: “Decisione entro ottobre, il centrodestra troverà la sintesi”

Il presidente del Senato esclude nuovi nomi per la corsa a Palazzo Marino e rilancia l'unità della coalizione

di Redazione - 12 Ottobre 2026

Il centrodestra punta a sciogliere entro poche settimane il nodo del candidato sindaco di Milano. A indicare la tabella di marcia è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a margine dell’assemblea generale di Assolombarda, dove ha ribadito la fiducia nella capacità della coalizione di trovare una sintesi condivisa, “tradizione del centrodestra”, senza ricorrere a modelli mutuati dalla sinistra.

La Russa ha ridimensionato il dibattito sulle possibili primarie, sostenendo che “non sarebbero un dramma”, ma sottolineando come, con o senza consultazione interna, la coalizione sia destinata a trovare una soluzione unitaria. Un richiamo anche a chi dovesse porre veti o ultimatum nella scelta finale. Il percorso, ha osservato, dovrà essere improntato alla coesione.

Tre i nomi sul tavolo

Sul tavolo restano i tre nomi già emersi nelle ultime settimane. Per il presidente del Senato si tratta di “ottimi candidati” e al momento non vi sarebbe la necessità di ampliare la rosa con una quarta opzione. “La rosa è questa”, ha spiegato, lasciando comunque aperta la porta a eventuali sviluppi.

La Russa ha però riconosciuto che una scelta più rapida avrebbe consentito al centrodestra di presentarsi con maggiore anticipo nella sfida contro una sinistra che governa Milano da quindici anni. “La strada è in salita”, ha detto, ricorrendo alla metafora ciclistica di Fausto Coppi per sottolineare la volontà di affrontare la competizione senza timori. Dopo un primo confronto tra i leader della coalizione, nuovi vertici sono attesi nelle prossime settimane. L’obiettivo dichiarato è arrivare a una decisione entro la fine di ottobre, o al massimo ai primi di novembre, evitando i ritardi che hanno segnato la precedente tornata elettorale.

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