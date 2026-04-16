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Multe per il parcheggio su strisce blu: ecco quando sono nulle

Una recente e clamorosa decisione del Tribunale di Isernia rischia di creare un precedente pesantissimo per le casse comunali di tutta Italia

di Dave Hill Cirio - 16 Aprile 2026

Multe per il parcheggio sulle strisce blu, una recente e clamorosa decisione del Tribunale di Isernia rischia di creare un precedente pesantissimo per le casse comunali di tutta Italia, aprendo la strada a una pioggia di ricorsi.

Secondo i giudici, infatti, la multa per il mancato pagamento del parcheggio sulle strisce blu diventa nulla se il Comune non ha adempiuto completamente a tutto l’iter procedurale.

Il caso: perché il verbale è illegittimo

La vicenda nasce dal ricorso di un automobilista sanzionato per aver parcheggiato in un’area a pagamento senza esporre il ticket. Tuttavia, l’analisi legale ha fatto emergere un vizio di forma sostanziale. L’amministrazione comunale non aveva rinnovato la delibera che stabiliva i costi orari del parcheggio per l’anno in corso.

La sentenza chiarisce un punto fondamentale. La sosta sulle strisce blu non è una tassa, ma un servizio pubblico a domanda individuale.

In quanto tale, il corrispettivo richiesto non può essere prorogato tacitamente di anno in anno come se fosse un tributo fisso. Senza un atto amministrativo valido che determini il prezzo del servizio per il periodo specifico, il Comune non ha il titolo giuridico per esigere il pagamento, né tantomeno per sanzionare chi non paga.

Sosta a pagamento: obblighi del Comune e diritti dell’utente

Perché una sanzione amministrativa sia valida, devono sussistere presupposti certi. In questo caso, il Tribunale ha stabilito che una mancanza di automatismo. Il costo del parcheggio deve essere deliberato periodicamente; il Comune non può dare per scontato che le tariffe del passato siano valide a tempo indeterminato.

Ma pure stabilito l’onere della prova. Spetta all’amministrazione dimostrare la validità temporale della tariffa applicata.

Quindi, se manca la delibera a monte, cade il presupposto stesso della contravvenzione.

Come fare ricorso contro le multe sulle strisce blu

Questa sentenza rappresenta un’arma potente per i cittadini. Al ricevimento di un verbale per sosta su strisce blu, è fondamentale verificare presso l’albo pretorio del Comune se esiste una delibera aggiornata che disciplina le tariffe per l’anno solare in cui è avvenuta l’infrazione.

In assenza di tale documento, è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace (entro 30 giorni) o al Prefetto (entro 60 giorni).

Attenzione però. Se la multa è già stata pagata, il diritto al ricorso decade nella maggior parte dei casi, poiché il pagamento viene inteso come accettazione della sanzione.

Questa decisione ribadisce la necessità di una gestione trasparente della cosa pubblica: i parcheggi a pagamento non possono essere utilizzati dai Comuni come un “bancomat” automatico, ma devono poggiare su basi amministrative solide e aggiornate.