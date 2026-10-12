Cronaca

Napoli, difende le figlie da un gruppo di ragazzi e finisce in ospedale massacrato di botte

Una serata iniziata come tante e finita con un padre in sala operatoria dopo aver tentato di proteggere le proprie figlie.

di Gianluca Pascutti - 12 Ottobre 2026

Quella che doveva essere una normale serata nel cuore del Vomero si è trasformata in una vicenda drammatica. Un padre cinquantenne è rimasto gravemente ferito dopo essere intervenuto per difendere le proprie figlie, due ragazzine di 16 e 12 anni, durante un episodio degenerato in violenza. L’uomo ha cercato di fermare una situazione che coinvolgeva le adolescenti, ma nel giro di pochi minuti si è ritrovato al centro di una brutale aggressione.

La tensione cresce e scoppia la rissa

Secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato da un diverbio che ha coinvolto le due ragazze e altri giovani presenti nella zona. La tensione è aumentata rapidamente e la situazione sarebbe sfuggita di mano. Quando il genitore è arrivato per proteggere le figlie, il confronto verbale si sarebbe trasformato in uno scontro fisico. Nella confusione generale sarebbero intervenuti altri ragazzi e la lite avrebbe assunto proporzioni molto più gravi. L’uomo avrebbe subito numerosi colpi durante i momenti più concitati dell’aggressione.

Il dramma durante i soccorsi

Nel caos della colluttazione si è verificato l’episodio più grave dell’intera vicenda. Il padre probabilmente cercando di allontanarsi dal branco è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo destinato alla raccolta dei rifiuti che stava operando nella zona. L’impatto gli ha provocato ferite gravissime a una gamba. Le persone presenti hanno immediatamente lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Le condizioni dell’uomo sono apparse serie fin dai primi momenti. Il trasferimento in ospedale è avvenuto in emergenza, mentre familiari e testimoni assistevano sotto shock alla scena.

Intervento chirurgico e grande apprensione

Una volta arrivato in ospedale, il paziente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I medici hanno operato per trattare le lesioni riportate all’arto gravemente danneggiato. L’attenzione resta concentrata sull’evoluzione del quadro clinico. Le prossime ore saranno fondamentali per comprendere gli sviluppi delle condizioni dell’uomo e le possibili conseguenze dell’incidente. Anche una delle figlie avrebbe riportato ferite durante i momenti di maggiore tensione e avrebbe avuto bisogno di cure mediche.

Indagini per ricostruire ogni dettaglio

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando gli elementi utili a ricostruire la sequenza dei fatti. L’obiettivo è individuare le responsabilità e comprendere il ruolo delle persone coinvolte nella vicenda.

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