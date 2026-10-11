Cronaca

Fabrizio Corona aggredito e rapinato sotto casa a Milano

L'ex paparazzo sarebbe stato sorpreso da più persone mentre si trovava nei pressi della propria abitazione. Gli aggressori lo avrebbero minacciato e strattonato, riuscendo a impossessarsi di due orecchini e due collanine prima di allontanarsi

di Lino Sasso - 11 Ottobre 2026

Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di sabato a Milano, nei pressi della sua abitazione in zona piazzale Dateo. L’ex re dei paparazzi sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone che, dopo averlo minacciato con un oggetto appuntito, gli avrebbero sottratto alcuni gioielli. Sull’episodio indagano i carabinieri. A lanciare l’allarme è stato lo stesso Corona, che subito dopo l’aggressione ha contattato il numero unico di emergenza 112, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’ex fotografo sarebbe stato sorpreso da più persone mentre si trovava nei pressi della propria abitazione. Gli aggressori lo avrebbero minacciato e strattonato, riuscendo a impossessarsi di due orecchini e due collanine prima di allontanarsi.

Corona ferito lievemente

Durante l’aggressione Fabrizio Corona avrebbe riportato alcune escoriazioni, fortunatamente non tali da rendere necessario il trasporto in ospedale. A confermare l’intenzione dell’ex re dei paparazzi di procedere formalmente con una denuncia oggi stesso è stato il suo avvocato, Ivano Chiesa.

Sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia Monforte, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e a identificare i responsabili. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona di piazzale Dateo, le cui immagini sono attualmente in fase di acquisizione da parte degli investigatori.