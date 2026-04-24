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Nasce Longevity Life Magazine

di Italpress - 24 Aprile 2026

MILANO (ITALPRESS) – Mentre la medicina avanza e la ricerca del benessere ridefinisce i confini del possibile, la longevità si afferma come una delle aspirazioni più profonde e condivise del nostro tempo. Non si tratta soltanto di predisposizione genetica o fortuna biologica: la longevità si costruisce, giorno dopo giorno, attraverso stili di vita consapevoli e un percorso in cui la medicina svolge un ruolo insieme determinante e innovativo. In questo scenario, la divulgazione scientifica diventa essa stessa uno strumento di salute.

Nasce da questa convinzione Longevity Life Magazine, il primo periodico italiano dedicato alla scienza della longevità, edito da Out of the Blue by Powernet Media srls in partnership con l’I.L.S.A., International Longevity Science Association. Una pubblicazione che intreccia eccellenza medico-scientifica e visione editoriale di alto profilo in un connubio finora inedito nel panorama dell’informazione specializzata. La rivista sarà presentata in anteprima a Milano, il 29 aprile 2026 alle ore 17:00, nella Sala Aldo Bassetti della Pinacoteca di Brera: una cornice non casuale, giacché l’Arte, nella sua vocazione all’eternità, risuona con la missione stessa dell’I.L.S.A. e con il traguardo di un invecchiamento in piena salute e dignità.

Tra i numerosi temi portanti della pubblicazione figurano la nutrigenomica, le neuroscienze, la medicina rigenerativa e la longevity strategy, declinati attraverso i contributi degli autorevoli esponenti del Comitato Scientifico del magazine e le firme di giornalisti specializzati. Il magazine si rivolge tanto ai professionisti della salute, medici, ricercatori, specialisti quanto ad un pubblico più ampio, accomunato dalla cultura del benessere: a tutti offre un prodotto editoriale esteticamente ricercato, capace di coniugare rigore informativo e accessibilità, senza concessioni all’approssimazione. A guidare il progetto Marco Sutter, cofondatore e Direttore e Francesco Biacchi, co-fondatore e responsabile della strategia digitale; la vice direzione è affidata alla giornalista Francesca Carminati. Il magazine, che sarà presto disponibile anche in versione inglese, può contare sulla sponsorship di Cristalfarma, Fondazione Garzanti Michail e PRCNX. “L’impegno di I.L.S.A. è ambizioso e lungimirante: attraverso il periodico, l’Associazione intende diffondere una nuova cultura dell’invecchiamento, inteso non come declino ma come stagione di qualità superiore, in cui libertà dalla malattia, benessere fisico ed emotivo, lucidità intellettuale e approccio positivo all’esistenza convergono in un orizzonte di vita pienamente vissuta”, si legge in una nota.

– Foto copertina Longevity Life Magazine –

(ITALPRESS)