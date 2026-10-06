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L’Italia supera la Turchia 3-1, la cura Mancini funziona

I giovani spiccano il volo il secondo posto nel girone è sempre più vicino

di Gianluca Pascutti - 6 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Un’Italia di carattere, frizzante e capace di reagire alle difficoltà conquista una vittoria fondamentale allo stadio Dall’Ara di Bologna. Gli Azzurri di mister Mancini superano la Turchia guidata da Vincenzo Montella con un netto 3-1, al termine di una sfida ricca di spunti tattici e conferme individuali. Un successo che proietta la nostra Nazionale sempre più vicina al secondo posto nel girone, consolidando il percorso di crescita di un gruppo sempre più coeso.

Avvio in salita e la zampata di Scamacca

L’inizio del match non è stato dei più semplici per gli uomini di Mancini. La Turchia ha approcciato la gara con aggressività, mettendo in difficoltà la manovra azzurra nei primi minuti di gioco. La svolta dell’incontro è arrivata però grazie alla potenza e al cinismo del nostro reparto offensivo, Gianluca Scamacca ha sbloccato il risultato coordinandosi benissimo a pochi passi dalla porta avversaria e trafiggendo il portiere con un destro potente e preciso. Il vantaggio ha dato fiducia all’Italia, consentendo di gestire con maggiore serenità i ritmi della partita fino all’intervallo.

La reazione turca e il controsorpasso azzurro

Nella ripresa la Nazionale turca ha provato a riaprire i giochi, trovando la rete del temporaneo pareggio con Samsi, lesto a sfruttare un’disattenzione della retroguardia italiana. La reazione degli Azzurri, tuttavia, non si è fatta attendere. L’Italia ha ripreso in mano il pallino del gioco e ha trovato nuovamente il vantaggio grazie a Calafiori, autore di un’incisiva incornata di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato il giovane Pio Esposito, bravissimo a farsi trovare pronto nel posto giusto al momento giusto e a calare il tris che ha messo al sicuro il risultato finale.

Turno over vincente e identità di squadra

Il valore di questa vittoria risiede anche nelle scelte coraggiose del Commissario Tecnico. Mancini ha infatti rivoluzionato l’undici titolare, cambiando nove undicesimi della formazione scesa in campo nella precedente sfida contro la Francia. Risposte positive da tutti gli interpreti, i giovani stanno dimostrando di avere la personalità necessaria per calcare palcoscenici importanti, acquisendo sicurezza ed equilibrio. Sullo sfondo resta la solita certezza, Gianluigi Donnarumma, leader carismatico e baluardo difensivo sempre pronto a trasmettere tranquillità all’intero reparto. L’Italia dimostra di avere un’identità ben precisa e guarda con estremo ottimismo ai prossimi impegni di Nations League.

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