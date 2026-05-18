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Niagara, il nome del nuovo pick-up Renault destinato all’America Latina

di Italpress - 18 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Renault svela il nome del suo futuro pick-up dal design robusto che fonde abitabilità, comfort ed alta tecnologia: si chiamerà Niagara. Questo veicolo rafforza l’offensiva prodotto del piano strategico futuREady con 14 nuovi modelli che saranno lanciati al di fuori dell’Europa entro il 2030. L’America Latina è un’area geografica strategica per Renault Group. Con il lancio del nuovo pick-up, Renault intensifica l’offensiva prodotto, a complemento dei recenti lanci di Renault Boreal e Renault Kardian. “Non vediamo l’ora di svelare Renault Niagara in Argentina il prossimo settembre. Questo nuovo pick-up amplia la gamma Renault nei Paesi dell’America Latina. Progettato dai team per essere versatile, spazioso e comodo, questo pick-up dal design possente soddisferà le attese di tutti i nostri clienti” dichiara Jan Ptacek, VP Renault Brand LCV Business Unit. Renault Niagara sarà assemblato presso lo stabilimento di Cordoba in Argentina. Svelato il prossimo 10 settembre, sarà commercializzato in America Latina entro fine 2026. “Di origine amerindiana, il nome Niagara richiama il fragore dell’acqua, il rombo del tuono e la vastità dei territori. Parla di robustezza, grandiosità e forza degli elementi. Invita ad esplorare i grandi spazi. Reca in sè la promessa di un veicolo pensato sia per la vita quotidiana che per i momenti di svago”. Sylvia Dos Santos, Responsabile Naming della Marca Renault.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).