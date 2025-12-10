Italpress Notizie Motori

Nissan e Sonatus insieme per accelerare lo sviluppo dei veicoli con l’IA

di Italpress - 10 Dicembre 2025

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nissan Technical Centre Europe e Sonatus, azienda statunitense innovatrice nel campo del software per veicoli, hanno annunciato una partnership finalizzata ad accelerare il processo di sviluppo dei veicoli.

Grazie a Collector AI e Sonatus AI Technician di Sonatus, gli ingegneri dell’NTCE di Cranfield, nel Regno Unito, possono raccogliere e analizzare in tempo reali i dati di bordo dei veicoli e confrontarli con quelli storici. Lo strumento di IA utilizza le informazioni in arrivo dai sensori, dalle unità di controllo elettronico (ECU) e dagli strumenti di diagnostica per rilevare automaticamente irregolarità, potenziali guasti e inefficienze operative. Informazioni preziose che supportano gli ingegneri Nissan nei processi decisionali, che sono così più rapidi e precisi. Lo strumento è ancora in fase di sviluppo, ma i primi test hanno dimostrato la sua efficienza nella risoluzione dei problemi, riducendo la dipendenza dai veicoli di prova e i relativi tempi di indagine, che passano così da due settimane a soli due giorni. Anche questo nuovo accordo supporta il piano di ripresa Re:Nissan, che prevede la riduzione dei tempi di sviluppo dei veicoli Nissan e la collaborazione con i partner per promuovere l’innovazione e l’efficienza operativa.

“La nostra collaborazione con Sonatus è una chiara dimostrazione dell’impegno di Nissan in termini di innovazione. Grazie alla pluriennale esperienza dei nostri ingegneri e agli strumenti di IA, è possibile accelerare i processi di analisi e decisionali, lanciare prodotti e tecnologie in tempi più rapidi, garantendo alti standard qualitativi. Lavorare insieme ci consentirà di offrire ai nostri clienti una migliore esperienza e di essere competitivi in un mercato in rapida evoluzione” ha dichiarato David Moss, Senior Vice President, Research & Development, Nissan AMIEO. Gli strumenti di intelligenza artificiale diventeranno un elemento fondamentale del programma di test di Nissan. In collaborazione con Sonatus e altri fornitori, saranno adottati programmi di test intelligenti per lo sviluppo dei modelli futuri, tra cui i nuovi Nissan LEAF e JUKE.

“La nostra collaborazione con NTCE riflette un impegno condiviso verso un futuro supportato dall’intelligenza artificiale. Consentendo una raccolta ed elaborazione dati più efficiente, precisa e veloce, Sonatus supporta la realizzazione di sistemi e processi complessi. NTCE sta dimostrando come un’ingegneria lungimirante possa ridefinire lo sviluppo dei veicoli e stabilire un nuovo punto di riferimento per l’innovazione nel settore automobilistico” ha commentato Alexandre Corjon, Senior Vice President e Technical Fellow, Sonatus. Nissan (NTCE) e Sonatus presenteranno dimostrazioni dal vivo di raccolta dati e diagnostica basata sull’intelligenza artificiale al CES 2026 di Las Vegas (6-9 gennaio).

– foto: ufficio stampa Nissan Italia –

(ITALPRESS).