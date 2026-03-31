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Premiere europea di Kia PV5 Cargo High Roof al Commercial Vehicle Show

di Italpress - 31 Marzo 2026

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kia, dal 21 al 23 aprile 2026, torna al NEC di Birmingham in occasione dell’edizione 2026 del Commercial Vehicle Show, per presentare in anteprima europea due nuovi protagonisti della famiglia PV5: Cargo High Roof e Cargo Standard.

Le due nuove versioni di PV5, Cargo High Roof (L2H2) e Cargo Standard (L1H1) faranno il loro debutto in Europa, introducendo nuove configurazioni in lunghezza e in altezza nella gamma PV5. La base è la stessa del PV5 Cargo Long esistente, e vanno ad ampliare la gamma modelli al fine di soddisfare una più ampia varietà di esigenze nel settore dei trasporti e della logistica.

L’introduzione di una versione più piccola rappresenta il nuovo entry level della gamma Platform Beyond Vehicle (PBV) di Kia, che privilegia l’efficienza di carico e la manovrabilità in contesti urbani. La personalizzazione con altezza maggiore equilibra le dimensioni del veicolo e la capacità di carico utile, offrendo una capacità da segmento D in un furgone di segmento C. Saranno presentati anche altri modelli di conversione, che evidenzieranno l’adattabilità della piattaforma PBV ai diversi settori industriali.

Kia presenterà, insieme alla gamma PV5, anche il Kia Business Solutions Ecosystem, la suite di soluzioni per la ricarica e la gestione delle flotte destinata alle aziende. Queste tecnologie, ideate a supporto di un processo decisionale operativo più consapevole, come Kia Business Portal, Kia Fleet Management System (FMS), Business Mode nell’app Kia e Kia Charge for Business, offrono agli operatori di flotte una maggiore chiarezza sull’utilizzo dei veicoli, sulle abitudini di ricarica e sui costi associati. Veicoli commerciali leggeri elettrici (eLCV) insieme a servizi digitali integrati, permettono a Kia di offrire un ecosistema che migliora i tempi di esercizio e imprime maggiore efficienza alle operazioni giornaliere.

“La nostra presenza al Commercial Vehicle Show 2026 evidenzia il forte slancio della strategia PBV di Kia”, ha dichiarato Erhan Eren, Direttore PBV di Kia Europe. “Con l’introduzione di due nuove versioni, PV5 Cargo High Roof e PV5 Cargo Standard, offriamo maggiore flessibilità per un ventaglio di applicazioni ancora più ampio, mantenendo allo stesso tempo l’affidabilità operativa che i nostri clienti si aspettano. L’articolata e versatile gamma PBV di Kia e l’ecosistema Kia Business Solutions consentono ai nostri clienti di fare business come mai prima d’ora”.

Ulteriori dettagli su specifiche tecniche, disponibilità sul mercato e prezzi saranno comunicati a tempo debito. Il Commercial Vehicle Show si terrà presso il NEC di Birmingham dal 21 al 23 aprile 2026 e quest’anno segna la seconda partecipazione di Kia a questa importante rassegna. Lo stand Kia al padiglione 5, stand 5C95, sarà focalizzato su PV5 e mostrerà come la strategia PBV del brand venga messa in pratica per soddisfare le esigenze operative delle aziende e delle flotte europee.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).