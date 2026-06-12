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Nissan Leaf “Scelta della redazione” agli Autotrader Drivers’ Choice Awards

di Italpress - 12 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Nissan Leaf ha vinto il prestigioso Editor’s Choice Award nel corso degli Autotrader Drivers’ Choice Awards di quest’anno. L’Editor’s Choice Award, si legge in una nota nota, premia il modello che si è maggiormente distinto, tra tutti quelli valutati dalla redazione di Autotrader nell’ultimo anno. Erin Baker, Direttore Editoriale di Autotrader, il più grande “marketplace” automobilistico del Regno Unito, ha dichiarato: “Nissan Leaf è protagonista della rivoluzione elettrica da oltre un decennio. E’ semplicemente una leggenda, e quest’ultima generazione combina elegantemente comfort, autonomia e tecnologia, vantando al contempo caratteristiche di sostenibilità eccezionali. “Apprezziamo la maneggevolezza, il design elegante ed ergonomico degli interni e il touchscreen curvo. Ma soprattutto, apprezziamo il fatto che Leaf è prodotta utilizzando il 20% di energia rinnovabile e compensando le emissioni residue. Non solo sostiene l’economia Britannica, ma riduce ulteriormente l’impatto ambientale dei gas a effetto serra, rendendola una delle auto più ecologiche che si possono acquistare nel Regno Unito”. James Taylor, Amministratore Delegato di Nissan Motor GB, ha dichiarato: “Ringrazio Autotrader per questo importante riconoscimento, che rappresenta un’altra pietra miliare per la nuova Nissan LEAF e ne sottolinea l’importanza nel panorama odierno dei veicoli elettrici.“Quale nostro ultimo modello 100% elettrico, la nuova Nissan LEAF combina il design, la tecnologia e l’ingegneria più avanzata di NISSAN – e in quanto prima auto elettrica di terza generazione al mondo, si basa sull’eredità di Leaf, il primo veicolo elettrico destinato al mercato di massa. “C’è grande entusiasmo in tutta la nostra Rete di Concessionarie e tra i Clienti, mentre cresce l’attesa per l’arrivo della nuova Nissan Leaf. Il livello di interesse è stato eccezionale e non vediamo l’ora di ammirare l’auto sulle strade del Regno Unito”. Dal suo debutto nel 2010, LEAF ha venduto oltre 700.000 unità in tutto il mondo. Come i modelli precedenti, la nuova Nissan Leaf – arrivata alla terza generazione – è costruita nel Regno Unito presso lo stabilimento NISSAN di Sunderland. Segna l’inizio di un nuovo capitolo per il modello, essendo stata ridisegnata e riprogettata da zero per soddisfare le esigenze dei moderni Clienti di veicoli elettrici, pur rimanendo fedele alle sue radici innovative. La nuova Nissan LEAF ha un’autonomia fino a 622 chilometri (secondo lo standard WLTP) e una serie di caratteristiche avanzate – tra cui Google integrato, tetto panoramico oscurabile, design tridimensionale dei fanali posteriori e maniglie delle porte a filo.

– Foto ufficio stampa Nissan Motor Corporation –(ITALPRESS).