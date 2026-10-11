Esteri

Incubo sul Pacifico tra tifoni e uragani devastanti mentre l’oceano Atlantico resta dormiente

Una sequenza eccezionale di tempeste e cicloni estremi tiene in allerta intere regioni costiere.

di Gianluca Pascutti - 11 Ottobre 2026

L’oceano Pacifico sta attraversando una fase di straordinaria attività meteorologica con una sequenza ininterrotta di cicloni di rara violenza. Mentre il bacino atlantico rimane sorprendentemente calmo e privo di perturbazioni rilevanti, dall’altra parte del globo si susseguono tempeste devastanti. Questo netto contrasto climatico attira l’attenzione degli esperti per l’elevato numero di fenomeni estremi in costante formazione. Tra le strutture più imponenti e pericolose delle ultime ore spicca il Tifone Koguma, una gigantesca macchina atmosferica in continua fase di potenziamento.

La rapida scalata del tifone Koguma

La genesi della tempesta è avvenuta sotto forma di depressione tropicale nelle acque a nord delle Isole Marshall. Le temperature elevate della superficie marina hanno trasmesso un’energia enorme all’intero sistema. Nel giro di breve tempo la struttura ha guadagnato forza trasformandosi prima in tempesta e successivamente in un tifone di notevole potenza. Il vortice prosegue la sua corsa in mare aperto muovendosi a una velocità di circa 24 km/h verso ovest-nordovest. Le immagini satellitari mostrano un sistema ben organizzato, caratterizzato da un occhio del ciclone nitido e profondo.

Venti mostruosi e onde giganti nel Pacifico

I rilievi tecnici evidenziano la carica distruttiva di questo evento atmosferico eccezionale. I venti sostenuti viaggiano costantemente sopra i 180 km/h, raggiungendo in alcuni frangenti picchi di 215 km/h. Le raffiche estreme superano facilmente la soglia dei 250 km/h, rendendo il mare estremamente pericoloso. Il rapido calo della pressione atmosferica centrale attorno ai 960 hPa genera onde imponenti che in mare aperto superano i 15 metri di altezza. Tali condizioni rappresentano un pericolo gravissimo per qualsiasi imbarcazione si trovi lungo le rotte oceaniche.

Traiettoria attuale e monitoraggio dei rischi

Attualmente la massa tempestosa si trova a nord-nordest della nota isola di Saipan. La sua posizione si attesta a est delle Isole Marianne Settentrionali, mantenendosi temporaneamente a distanza dai grandi insediamenti urbani. I sistemi di controllo meteo seguono l’evoluzione del vortice per anticipare ogni possibile cambio di rotta. Le proiezioni a medio termine indicano che il sistema potrebbe progressivamente avvicinarsi ai territori dell’Asia orientale. Paesi come il Giappone o le Filippine restano in preallerta per valutare eventuali impatti diretti sulle proprie coste.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI