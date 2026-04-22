Ambiente

Oggi è la Giornata Mondiale della Terra: perché e cosa si festeggia

di Emily Gabrielli - 22 Aprile 2026

Il 22 aprile di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Terra, una delle più importanti manifestazioni dedicate alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia del pianeta. Questa ricorrenza coinvolge oggi ben 192 Paesi e mobilita circa un miliardo di persone. E si come un appuntamento globale di grande rilevanza per la sensibilizzazione sui temi ambientali.

Giornata Mondiale della Terra: la nascita dell’iniziativa

Le origini dell’iniziativa risalgono agli anni Sessanta, in un periodo in cui la questione ecologica iniziava a emergere con maggiore forza nel dibattito pubblico. Fu il senatore statunitense Gaylord Nelson a promuovere per primo l’idea di dedicare una giornata alla riflessione sull’ambiente, organizzando incontri e conferenze per accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica. Anche figure di spicco come Robert Kennedy sostennero l’iniziativa, contribuendo a diffondere il tema attraverso eventi in diversi Stati americani.

Un momento decisivo per la nascita dell’Earth Day fu rappresentato da un grave disastro ambientale avvenuto in Santa Barbara. Lì una fuoriuscita di petrolio causò ingenti danni all’ecosistema. Questo episodio contribuì a rafforzare l’urgenza di un’azione collettiva.

La prima Giornata della Terra venne celebrata il 22 aprile 1970 negli Stati Uniti, quando circa 20 milioni di cittadini scesero in piazza per manifestare a favore della protezione dell’ambiente. Per la prima volta, numerosi gruppi ambientalisti unirono le forze, comprendendo di condividere obiettivi comuni, mentre studenti e università organizzarono proteste contro l’inquinamento e il degrado ambientale. Da quel momento, la data del 22 aprile divenne simbolo del movimento ambientalista a livello globale.

Nel corso degli anni, l’Earth Day ha assunto un ruolo sempre più centrale, contribuendo anche a importanti iniziative internazionali come il vertice delle Nazioni Unite del 1992 a Rio de Janeiro. Con l’avvento di Internet e dei nuovi mezzi di comunicazione, la partecipazione è cresciuta ulteriormente, trasformando l’evento in un fenomeno planetario.

Oggi la Giornata della Terra rappresenta un’occasione fondamentale. Promuovere uno stile di vita sostenibile, incentivare l’uso delle energie rinnovabili e rafforzare la cosiddetta “green generation”, sempre più attenta al futuro del pianeta.