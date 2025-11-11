Attualità

Oggi è l’Estate di San Martino: cosa è, le tradizioni, le curiosità

La ricorrenza indica un periodo autunnale in cui il clima si fa più mite, quasi estivo, dopo le prime gelate

di Dave Hill Cirio - 11 Novembre 2025

Tuffi e nuotate sul lungomare di Napoli con l'estate di San Martino

Anche quest’anno, oggi cade l’Estate di San Martino. Un momento di incontro tra passato e presente, tra natura e cultura, tra sapori autunnali e tradizioni che si rinnovano ogni anno.

L’Estate di San Martino: cosa è

La ricorrenza indica un periodo autunnale in cui il clima si fa più mite, quasi estivo, dopo le prime gelate. La tradizione nasce da un episodio legato a San Martino di Tours, vescovo del IV secolo.

Secondo la leggenda, mentre era in Gallia, incontrò un mendicante sotto la pioggia e gli donò metà del suo mantello. Subito dopo, il cielo si schiarì e la temperatura si alzò. Da allora, si crede che in quei giorni il tempo migliori, regalando un breve anticipo di primavera.​

Le tradizioni

Oltre al clima, l’Estate di San Martino è legata alla tradizione contadina. In questo periodo si aprono le botti del vino novello e si raccolgono le castagne. In molte regioni italiane si organizzano feste con degustazioni di prodotti tipici, musica e spettacoli folkloristici.

A Monteforte Irpino, per esempio, dal 7 al 10 novembre si svolge una manifestazione dedicata alla festa, con eventi culturali, musica e momenti di convivialità.​

Le curiosità

La ricorrenza è anche un momento di passaggio stagionale e di convivialità. Si tramanda il proverbio “L’estate di San Martino dura tre giorni e un pochino”, a indicare la brevità di questo periodo di bel tempo.

In alcune zone si festeggia con canti popolari, balli e tradizioni locali. Una occasione per riscoprire la storia, la natura e la cultura del territorio, tra sapori autunnali e atmosfere di comunità.

La ricorrenza regala anche molteplici curiosità legate al folklore e alle tradizioni locali. In alcune zone d’Italia, come Abruzzo e Lazio, si festeggia con mercatini, fiere e degustazioni di vino novello e castagne arrostite. E c’è il rinnovo dei contratti agricoli: il detto “fare San Martino” indica il momento in cui si chiudono i vecchi accordi e si firmano i nuovi.​

In molte regioni si organizzano sfilate in costume, balli popolari e canti tradizionali. La figura di San Martino è simbolo di generosità e accoglienza, e la sua storia ispira anche iniziative di solidarietà e beneficenza. In Europa, la stessa ricorrenza è celebrata con eventi simili, mentre negli Stati Uniti il fenomeno climatico prende il nome di “Indian Summer”.​