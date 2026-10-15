Ora legale permanente, sì di Vannacci che incalza “l’ipodestra”
"Visto che ormai rincorrete Vannacci in ogni settore, rincorretelo anche su questo"
Ora legale permanente, Roberto Vannacci incalza la maggioranza. I risparmi possibili, l’iter alla Camera, il nodo Ue.
L’ora legale permanente?
“Misura gratuita, immediata e che farebbe risparmiare più di 100 milioni di euro all’anno”. Con queste parole pubblicate sui social, il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, torna ad attaccare la maggioranza sull’adozione dell’ora legale per tutto l’anno.
«Io lo dico da tempo e l’ho inserito anche nel programma di Futuro Nazionale – aggiunge-. Mi chiedo cosa aspetti questa ipodestra a prendere la decisione. Visto che ormai rincorrete Vannacci in ogni settore, rincorretelo anche sull’ora legale permanente», l’affondo.
L’indagine conoscitiva alla Camera e l’iter aperto
L’uscita di Vannacci si inserisce in un quadro parlamentare già in movimento. La X Commissione Attività Produttive della Camera ha infatti approvato e avviato un’indagine conoscitiva dedicata proprio agli impatti dell’ora legale permanente.
Obiettivo dello studio, analizzare le ricadute economiche, energetiche, sanitarie e ambientali legate all’eventuale stop definitivo al cambio semestrale delle lancette.
I dati dei promotori
Precise, le stime della Società Italiana di Medicina Ambientale e di Consumerismo No Profit, tra i soggetti promotori insieme a deputati della maggioranza. L’estensione dell’ora legale a 12 mesi genererebbe minori consumi elettrici, risparmi plurimilionari nelle bollette dei cittadini e una riduzione di emissioni di CO2 pari a circa 200mila tonnellate l’anno.
Il nodo europeo
Sebbene il ciclo di audizioni miri a definire la posizione italiana, l’ostacolo principale resta la decisione comunitaria a Bruxelles. Lì il dossier dell’Unione Europea sull’abolizione del cambio stagionale è bloccato da tempo.
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