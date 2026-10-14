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Notte tranquilla per il Papa, oggi nuovi esami

Dal Vaticano: “L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze”

di Enzo Ricci - 14 Ottobre 2026

La notte di Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, “è trascorsa tranquilla”. A comunicarlo è stata la Sala stampa del Vaticano, precisando che ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del Pontefice saranno diffusi nel corso della giornata.

Il Santo Padre è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico per l’asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Leone è rimasto in sala operatoria per circa tre ore, mentre l’intervento vero e proprio è durato circa novanta minuti. In sala erano presenti, oltre all’équipe medica e al suo medico personale Luigi Carbone, anche il capo della Gendarmeria Vaticana Gianluca Gauzzi Broccoletti.

Il bollettino della Santa Sede

Nel bollettino diffuso dalla Santa Sede e firmato dai medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora si legge che “il Santo Padre è stato sottoposto, come programmato, all’intervento di chirurgia toracica”. Per garantire la radicalità dell’operazione, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro mediante tecnica videoassistita. L’esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di adenocarcinoma polmonare già ipotizzata sulla base degli accertamenti pre-operatori. I medici hanno inoltre sottolineato che “l’intervento è riuscito e non ci sono state complicanze”.

Secondo fonti vaticane, il tessuto canceroso sarebbe stato rimosso completamente e, allo stato attuale, non si parla di un eventuale ricorso alla chemioterapia. Le stesse fonti richiamano le parole pronunciate dal Pontefice domenica scorsa, quando aveva definito la lesione un “nodulo circoscritto” al polmone. Dopo l’operazione il Papa “si è svegliato regolarmente” ed è stato trasferito, dopo un breve periodo di osservazione, nella sua stanza al decimo piano del Gemelli. Nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami e ai controlli post-operatori previsti per monitorare il decorso clinico.

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