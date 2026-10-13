Attualità

Leone di buonumore. Udienze annullate fino al 20 ottobre

Mercoledì Messa in piazza San Pietro e una preghiera per la salute del papa

di Angelo Vitale - 13 Ottobre 2026

A poche ore dal ricovero di Leone XIV al Policlinico Gemelli, ottimismo in Vaticano (“E’ di buon umore”).

Udienze annullate in Vaticano

Il ricovero, programmato per la tarda mattinata, è stimato per una durata di circa una settimana. Perciò ha imposto un’immediata riorganizzazione dell’agenda pontificia.

La Prefettura della Casa Pontificia ha infatti comunicato l’annullamento di tutte le udienze pubbliche e private fino al 20 ottobre.

L’intervento sanitario si riflette direttamente sugli impegni e sugli eventi in corso a Roma, a partire dal vertice per il decennale dell’esortazione apostolica Amoris laetitia in Aula Paolo VI.

Il Santo Padre ha dovuto rinunciare alla partecipazione ai lavori pomeridiani. Inoltre, la Messa di mercoledì 14 ottobre in Piazza San Pietro non sarà presieduta dal Pontefice, ma è stata affidata al cardinale Luis Antonio Tagle. Occasione in cui si pregherà in modo speciale per la salute del Papa.

I cambiamenti dell’agenda

Tra i cambiamenti di maggior rilievo figura la decisione sul documento finale del vertice: il Rapporto di Sintesi non sarà pubblicato. Per espressa volontà del Papa, il testo finale gli verrà consegnato per essere esaminato e valutato personalmente solo dopo le dimissioni dall’ospedale.

Il cardinale Mario Grech ha assicurato a nome dei partecipanti la preghiera fraterna della Chiesa, mentre rimangono al momento confermati i viaggi apostolici previsti per novembre.