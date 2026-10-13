Attualità

Papa Leone è arrivato al Policlinico Gemelli

Un migliaio di fedeli in attesa. Sarà ricoverato al decimo piano. Stasera sarà diramato il primo bollettino medico

di Maria Graziosi - 13 Ottobre 2026

Papa Leone è arrivato al policlinico Gemelli dove, già oggi pomeriggio, sarà sottoposto all’operazione per la rimozione del nodulo polmonare che gli era stato diagnosticato. In serata, come riferito dalla Sala Stampa Vaticana, sarà diramato già il primo bollettino. Prevost è giunto in ospedale dopo aver lasciato le Mura Leonine dalla Porta del Perugino. A bordo di un’auto da cui ha salutato i tanti fedeli occorsi a tributargli vicinanza e a testimoniare il loro affetto in vista della delicata operazione chirurgica a cui sarà sottoposto già nella giornata di oggi.

Papa Leone è arrivato al Gemelli

Papa Leone, dopo le procedure di accettazione, salirà subito nella camera che gli è stata assegnata al policlinico Gemelli. Sarà ricoverato in una stanza che si trova al decimo piano della struttura ospedaliera romana. Insieme a lui, nel viaggio che lo ha portato in ospedale, anche i suoi segretari particolari. All’ingresso del Gemelli, oltre a giornalisti giunti da ogni angolo del pianeta, pure una marea di fedeli in attesa di accompagnare idealmente, e salutare, il Sommo Pontefice in vista dell’operazione che si terrà nel pomeriggio di oggi.

Il Pontefice saluta i medici

Papa Leone ha subito voluto salutare i medici dell’ospedale Gemelli. Al suo arrivo, ha incrocato il responsabile della direzione di Sanità e igiene del Vaticano. Ora si cominciano le “pratiche” per il ricovero. Mentre si prepara anche la sala operatoria per l’intervento. L’attesa è tutta proiettata verso questa sera, quando dalla Sala Stampa Vaticana e dall’ospedale Gemelli sarà diramato il primo bollettino sulle condizioni di salute del Pontefice.