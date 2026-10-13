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Papa Leone XIV operato al Gemelli: in corso l’asportazione di un nodulo polmonare

A guidare l'équipe chirurgica è Stefano Margaritora, tra i maggiori specialisti italiani di chirurgia toracica mininvasiva

di Ernesto Ferrante - 13 Ottobre 2026

È in corso al Policlinico Gemelli di Roma l’intervento chirurgico per l’asportazione di un nodulo polmonare a Papa Leone XIV. A quanto apprende l’Adnkronos, a dirigere l’operazione è Stefano Margaritora, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica del Gemelli e docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Romano, classe 1960, Margaritora è considerato uno dei principali esperti italiani nel campo della chirurgia toracica. Laureato e specializzato alla Cattolica, ha costruito una lunga carriera accademica e clinica, distinguendosi in particolare per l’attività di ricerca e per lo sviluppo delle tecniche mininvasive applicate alle patologie del torace. Nel suo curriculum figurano oltre 400 pubblicazioni scientifiche e numerosi incarichi istituzionali.

Il chirurgo è membro delle più importanti società scientifiche del settore, tra cui la Società Italiana di Chirurgia Toracica, la European Society of Thoracic Surgeons e l’American Association for Thoracic Surgeons. La sua attività si è concentrata soprattutto sulla chirurgia oncologica del torace, sulle procedure video-assistite (Vats) e sulla chirurgia robotica applicata alle patologie polmonari e mediastiniche.

Nell’équipe che segue il Santo Padre è presente anche l’archiatra papale Luigi Carbone. Non risulterebbe invece coinvolto Massimiliano Strappetti, l’infermiere che aveva assistito a lungo papa Francesco durante i suoi ricoveri.

Nel frattempo, la Comunità dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha espresso vicinanza al Pontefice. I bambini ricoverati hanno rivolto a Leone XIV un messaggio di affetto e preghiera, con l’augurio di vederlo presto ristabilito e nuovamente “pellegrino di pace nel mondo”.

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