Attualità

Papa Leone XIV al Gemelli, il mondo in preghiera per l’intervento al polmone

Il Pontefice sarà ricoverato oggi al Policlinico Gemelli per la rimozione di un nodulo polmonare

di Mauro Trieste - 13 Ottobre 2026

Papa Leone XIV sarà ricoverato oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove verrà sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante un controllo di routine. A riferirlo è stata la Sala stampa vaticana, precisando che si tratta di una formazione “circoscritta”, della quale lo stesso Pontefice aveva parlato al termine dell’Angelus di domenica.

Il Papa, 71 anni, dovrebbe raggiungere l’ospedale in tarda mattinata. L’operazione potrebbe svolgersi già nelle prossime ore, anche se il Vaticano non ha ancora fornito indicazioni ufficiali sui tempi. Il decorso post operatorio previsto è di circa una settimana. In vista del ricovero, la Prefettura della Casa Pontificia ha sospeso tutte le udienze del Santo Padre fino al 20 ottobre. Nonostante l’imminente intervento, ieri Leone XIV ha mantenuto una fitta agenda di impegni.

Intanto dalla diocesi di Roma è arrivato un forte invito alla preghiera. Il cardinale vicario Baldo Reina presiederà la recita del rosario nella Cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli per esprimere la vicinanza della Chiesa di Roma al suo vescovo. Anche le comunità parrocchiali e religiose sono state invitate a unirsi spiritualmente, affidando il Pontefice all’intercessione della Vergine Maria e accompagnandolo con la preghiera nei giorni del ricovero.

Leggi tutte le news di Attualità