ASAS Lazio, Riccardo Pedrizzi viene eletto direttore

di Andrea Scarso - 7 Gennaio 2026

Riccardo Pedrizzi eletto nuovo direttore dell’ASAS Lazio

Nella suggestiva cornice della Sala Alessandrina del Complesso di Santo Spirito in Sassia, a Roma, si è svolta nei giorni scorsi l’Assemblea del Centro Regionale Laziale dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria. Un appuntamento istituzionale che ha segnato l’avvio di una nuova fase per l’ente, con l’elezione del Consiglio Direttivo che guiderà il CRL nei prossimi anni.

A dirigere il Centro Laziale sarà Riccardo Pedrizzi, eletto Direttore dall’Assemblea. Al suo fianco, Fernanda Ferrazin assumerà il ruolo di Segretario, mentre Gaspare Baggieri, Pierfrancesco Morganti e Paolo Zuppi entrano a far parte del Consiglio in qualità di Consiglieri.

Un nuovo corso per l’Accademia nel Lazio

Nel suo intervento programmatico, Pedrizzi ha delineato le linee guida del nuovo mandato, puntando sul rilancio dei Centri Regionali come luoghi di elaborazione culturale e scientifica. L’obiettivo è trasformarli in veri e propri laboratori di idee, capaci di favorire il dialogo tra storia della medicina, innovazione scientifica, scienze della vita e cosmetologia.

“Vogliamo creare un vero cenacolo culturale, aperto sia agli accademici che agli appassionati”, ha spiegato il neo Direttore, sottolineando l’importanza del confronto e della divulgazione come strumenti di crescita condivisa.

Un’istituzione storica sotto la tutela del Ministero della Cultura

Fondata nel 1920, l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria opera sotto la tutela del Ministero della Cultura e rappresenta un punto di riferimento nel panorama scientifico e culturale nazionale. L’Accademia custodisce infatti il Museo Storico Nazionale dell’Arte Sanitaria, considerato tra i più importanti al mondo per la ricchezza delle collezioni e della documentazione storica legata alla medicina.

Con il nuovo Consiglio Direttivo, il Centro Regionale Laziale punta a rafforzare la propria presenza sul territorio, promuovendo eventi, attività di ricerca e iniziative divulgative capaci di mettere in relazione il patrimonio storico con le sfide della medicina contemporanea.

Il profilo del nuovo direttore ASAS Lazio

Figura di lunga esperienza nelle istituzioni, Riccardo Pedrizzi è stato Senatore della Repubblica per tre legislature e Deputato per una legislatura. Nel corso della sua attività parlamentare ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui la presidenza della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Oggi cura le relazioni istituzionali per associazioni nazionali e grandi aziende ed è presidente nazionale del Comitato tecnico scientifico dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti).

Laureato in Giurisprudenza, autore di una tesi premiata con il Premio nazionale “Gioacchino Volpe”, Pedrizzi ha svolto la professione legale, l’attività accademica e ruoli dirigenziali nel settore creditizio. Giornalista iscritto all’Albo, è editorialista e direttore della rivista Intervento nella Società. Pedrizzi è inoltre autore di numerosi volumi e di centinaia di articoli su economia, filosofia della storia e dottrina sociale cattolica.

Con la sua elezione alla guida del CRL dell’ASAS, si apre dunque una fase che mira a coniugare autorevolezza istituzionale, divulgazione e innovazione culturale, nel segno di una tradizione che guarda al futuro.

