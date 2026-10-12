Esteri

Perquisizione federale nella casa di Ilhan Omar: sotto esame i documenti sull’immigrazione

Agenti dell'Homeland Security Investigations hanno eseguito un mandato di perquisizione nella residenza della deputata democratica

di Redazione - 12 Ottobre 2026

Perquisizione federale nella casa della deputata democratica Ilhan Omar. Agenti dell’Homeland Security Investigations hanno eseguito un mandato presso la residenza della parlamentare a Washington nell’ambito di un’indagine ancora in corso.

A confermarlo è stato un portavoce del Dipartimento di Giustizia statunitense. “Oggi nell’area di Washington gli agenti di Homeland Security Investigations hanno condotto una perquisizione autorizzata da un mandato giudiziario ottenuto dal Dipartimento di Giustizia”, ha dichiarato il funzionario, precisando che l’operazione è collegata a “un’indagine federale in corso”.

Secondo fonti citate da Abc News, gli accertamenti riguarderebbero documenti legati all’immigrazione di Omar. Nata in Somalia nel 1982, la deputata arrivò negli Stati Uniti come rifugiata all’età di 13 anni insieme alla famiglia in fuga dal Paese africano. Nel 2000 ha ottenuto la cittadinanza americana.

L’operazione richiama l’attenzione sul ruolo dell’Homeland Security Investigations, la divisione investigativa d’élite dell’Ice, generalmente impiegata nelle indagini contro reti criminali transnazionali, traffico di armi e tratta di esseri umani. Al momento non risultano accuse formali nei confronti della deputata né sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle ipotesi investigative.

Tutte le news di Esteri