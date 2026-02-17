Attualità

Pikachu Illustrator, la carta Pokémon più rara al mondo venduta per 16,5 milioni di dollari

La carta venduta è una Pikachu Illustrator, considerata da anni il vertice assoluto del collezionismo Pokémon

di Marzio Amoroso - 17 Febbraio 2026

La Pikachu Illustrator apre una nuova pagina nella storia del collezionismo globale. La carta più iconica dell’universo Pokémon è stata venduta per 16,5 milioni di dollari, una cifra che ridefinisce il valore culturale e commerciale degli oggetti da collezione legati alla cultura pop. L’operazione, conclusa attraverso una piattaforma d’aste statunitense, ha attirato l’attenzione internazionale non solo per il prezzo record, ma anche per il profilo del venditore. Logan Paul, uno dei personaggi più influenti e controversi dell’intrattenimento digitale.

Un record che riscrive il mercato del collezionismo

La carta venduta è una Pikachu Illustrator, considerata da anni il vertice assoluto del collezionismo Pokémon. Stampata nel 1998 come premio per un concorso di illustrazione giapponese, è sopravvissuta in pochissimi esemplari. La copia ceduta da Paul è l’unica valutata PSA 10, condizione perfetta che ne ha amplificato il valore in modo esponenziale.

Il prezzo finale, raggiunto dopo settimane di offerte, conferma una tendenza ormai consolidata: il collezionismo non è più un settore di nicchia, ma un mercato globale in cui cultura pop, investimenti e visibilità mediatica si intrecciano. La vendita di Pikachu Illustrator diventa così un caso emblematico di come gli influencer possano influenzare dinamiche economiche tradizionalmente riservate a collezionisti e investitori specializzati.

Chi è Logan Paul

Logan Paul, classe 1995, è un personaggio che sfugge alle definizioni semplicistiche. Nato come creatore di contenuti online, ha costruito un impero mediatico che spazia dall’intrattenimento sportivo alla moda, fino all’imprenditoria. La sua presenza nella WWE, il successo commerciale del marchio di bevande Prime e la capacità di trasformare ogni iniziativa in un evento virale lo rendono una figura centrale nell’economia dell’attenzione.

Il suo ingresso nel mondo del collezionismo Pokémon ha avuto un impatto immediato. Ogni sua mossa viene amplificata da milioni di follower, e il mercato reagisce di conseguenza. La vendita della carta non rappresenta solo un passaggio di proprietà, ma un momento che consolida il ruolo degli influencer come nuovi attori del settore.

Un fenomeno culturale prima ancora che economico

La storia di questa transazione dimostra come il valore degli oggetti da collezione non dipenda soltanto dalla loro rarità, ma anche dal contesto culturale che li circonda. Pikachu Illustrator diventa così un simbolo di un’epoca in cui nostalgia, investimento e spettacolo convivono. La cifra pagata non è soltanto un record, è la misura di un fenomeno che continua a crescere e che, con ogni probabilità, continuerà a sorprendere sempre di più.