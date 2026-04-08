Attualità

Klara, la segretaria Ai che ha stregato la Slovenia

il "termometro" della Pa che cambia. il tocco umano è diventato un lusso?

di Giorgio Brescia - 8 Aprile 2026

In Slovenia arriva Klara, dimenticate la vecchia burocrazia fatta di timbri e polvere. Nel cuore del Paese, a Trbovlje, è nata una stella che non sfila in passerella ma negli uffici comunali: Klara. Definita la “segretaria perfetta”, Klara è molto più di un software: è la spia (l’indicatore più cool) di un fenomeno duale che sta ribaltando il modo in cui ci sentiamo cittadini.

La “Digital diva” degli uffici: zero code, tutto clic

Klara è l’icona di un’amministrazione che ha finalmente cambiato look. Niente più attese infinite: lei risponde, risolve e smista pratiche con una velocità che farebbe invidia a un campione di Formula 1.

Il lato pop della vicenda, nel fatto che sia diventata un fenomeno virale. I cittadini non dicono più “vado in comune”, ma “chiedo a Klara”. È l’indicatore di una società che vuole tutto e subito, trasformando il certificato di residenza in un’esperienza “on-demand” stile Netflix.

Comodità vs. algoritmo

Ma dietro il sorriso virtuale di Klara si nasconde la vera “dualità” del futuro, di cui lei è l’indicatore (la spia) principale.

Una efficienza da urlo. Da una parte, è il sogno di ogni sindaco: costi tagliati e cittadini felici (o quasi).

Ma è pure la macchina che “legge” tutti. Klara è la spia di un mondo dove l’amministrazione sa troppo. Mentre ti aiuta a pagare una multa, impara i tuoi pattern, i tuoi orari, le tue necessità. È il passaggio dal “Comune amico” al “Comune algoritmo”.

Perché Klara è il termometro del 2026?

In questa sperimentazione, la Slovenia come fosse un reality show tecnologico.

Siamo pronti a fidarci. Se un’Ai ci risolve un problema in 30 secondi, smettiamo di preoccuparci della privacy e le diamo le chiavi di casa.

Il “tocco umano” è diventato un lusso. Klara è l’indicatore di un mondo in cui parlare con una persona in carne e ossa diventerà il vero servizio premium, mentre la massa interagirà con avatar perfetti.