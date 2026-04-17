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Pirro “Da FNOB poca imparzialità e correttezza”

di Italpress - 17 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La gestione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi è sempre più problematica e lontana dalle caratteristiche di imparzialità e correttezza che dovrebbero essere rispettate. Le ultime segnalazioni che sono state effettuate al ministero della Salute e all’Autorità Nazionale Anticorruzione riguardano interferenze nei processi elettorali degli Ordini territoriali dei Biologi, con riferimento a quello lombardo. In particolare, si tratterebbe di prese di posizione pubbliche e altre forme di sostegno da parte della FNOB e del suo Presidente a favore di una specifica lista candidata alle elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine lombardo”. Lo afferma in una nota Elisa Pirro, senatrice del Movimento 5 Stelle.

“Comportamenti che si sarebbero poi concretizzati anche mediante la partecipazione a riunioni preparatorie e altre attività idonee a incidere sul processo elettorale – prosegue -. Tutto questo fa sorgere ben più di un dubbio sul rispetto dell’imparzialità, della terzietà e, più in generale, della correttezza istituzionale di FNOB. Per questi motivi, ho presentato un’interrogazione al ministro della Salute per capire se il governo sia a conoscenza dei fatti e se abbia avviato verifiche in merito alle condotte segnalate. Chiediamo da tempo un intervento su FNOB, ma finora il governo è rimasto a guardare”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).