Esteri

Prorogato di altri 7 giorni il blocco Schengen Italia-Spagna

Roma e Madrid intanto lavorano per superare le verifiche temporanee sui collegamenti tra i due Paesi e valutare nuove misure

di Flavia Romani - 16 Ottobre 2026

Ancora sette giorni di proroga per il blocco Schengen tra Italia e Spagna, mentre i due Paesi puntano a eliminare i controlli temporanei alle frontiere introdotti nell’ambito dell’area. La decisione, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, è arrivata dopo un confronto tra i due Paesi.

L’obiettivo è arrivare al superamento delle verifiche reciproche, mentre i rispettivi ministeri dell’Interno lavoreranno per individuare possibili misure di cooperazione alternative.

Italia e Spagna, i ministri dell’Interno al lavoro

La linea è stata confermata anche da fonti della delegazione spagnola a Bruxelles, che hanno commentato la dichiarazione italiana relativa alla proroga di una settimana dei controlli. “Possiamo confermare che i ministri dell’Interno lavoreranno effettivamente nel corso di questa settimana per giungere alla loro eliminazione”, hanno fatto sapere.

La proroga italiana consente dunque di sincronizzare la scadenza delle verifiche con quella delle misure adottate dalla Spagna nei confronti dell’Italia. Nei prossimi giorni, i due governi intendono confrontarsi per definire i passaggi necessari a rimuovere i controlli.

L’obiettivo è il ritorno alla piena applicazione di Schengen

Le fonti iberiche hanno ribadito che i ministri dell’Interno dei due Paesi “lavoreranno nei prossimi giorni per procedere all’eliminazione dei controlli Schengen” istituiti reciprocamente.

Il confronto tra Roma e Madrid punta quindi a chiudere la fase delle verifiche temporanee e a sostituirle, se necessario, con strumenti di collaborazione condivisi. La proroga di sette giorni rappresenta quindi non un inasprimento, ma un passaggio per allineare le scadenze e consentire ai due governi di lavorare a una soluzione comune.