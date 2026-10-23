Editoriale

Quattro anni di governo Meloni e un numero chiave: 140 miliardi di sgravi fiscali

di Adolfo Spezzaferro - 23 Ottobre 2026

Quattro anni di governo Meloni ci consegnano un bilancio frutto di una scelta chiara, il cambio di paradigma nella politica fiscale. Il numero chiave è 140 miliardi di euro, a tanto ammontano gli interventi di alleggerimento fiscale e contributivo. E – dobbiamo ricordarlo sempre – la prudenza di Giorgetti sui conti ha impedito che ogni promessa elettorale diventasse nuovo debito. Certo, i 140 miliardi rivendicati dal governo raccontano uno sforzo fiscale distribuito su più anni e in misure differenti.

Non equivalgono a soldi finiti nelle tasche degli italiani. Purtroppo poi meno tasse non significano automaticamente più benessere: servono salari con maggiore potere d’acquisto, produttività, investimenti e crescita. A un anno dalla fine della legislatura, insomma, comincia la partita vera. E di certo questo ultimo anno (sempre se non si voterà prima) non può bastare per cambiare i fondamentali di un Paese che cresce troppo poco. Ma la direzione è quella giusta: trasformare il sostegno ai redditi e gli incentivi alle imprese in un aumento costante della produttività e della crescita.

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