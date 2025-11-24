Politica

Regionali, gli instant poll: Fico avanti in Campania, tutto facile per Stefani e Decaro

In Campania avanti il campo largo, in Veneto trionfa Stefani. In Puglia Decaro prende tutto

di Pietro Pertosa - 24 Novembre 2025

A urne chiuse, ecco subito gli instant poll per le Regionali in Veneto, Campania e Puglia. Ecco, secondo le indagini demoscopiche, chi tra i candidati in lizza è già in vantaggio e di quanto rispetto ai competitor.

Instant poll Regionali: la situazione in Campania

Secondo i sondaggi di Swg per La7, in Campania, Roberto Fico è davanti all’avversario Edmondo Cirielli. L’ex presidente della Camera godrebbe di una forbice di consenso tra il 56 e il 60%, per il viceministro invece i voti andrebbero tra il 36 e il 40%. Stando a quanto rende noto You Trend, il consenso per Fico sarebbe più sottile ma comunque gli garantirebbe un ampio margine di vantaggio su Cirielli. Il primo viaggia tra il 53% e il 57%, il secondo non va oltre la forbice tra 38 e 42%. Gli exit poll danno un margine di vittoria più o meno marcato: Fico, per Opinio-Rai, è tra il 56,5 e il 60,5% dei voti, Cirielli non supererebbe il 35-39%.

La situazione in Veneto

Gli exit poll di Opinio Rai danno il candidato del centrodestra Alberto Stefani in trionfo. Avrebbe per sé tra il 59 e il 63% dei suffragi. Una vittoria che pare tra le più nette da quelle fotografate finora dagli instant poll per le Regionali. All’avversario Giovanni Manildo andrebbe tra il 30 e il 34% dei consensi. I numeri a favore di Stefani sono confermati dagli instant poll di You Trend per Sky: per Stefani si prevede una percentuale tra il 59 e il 63% dei consensi, mentre Manildo è accreditato di una percentuale tra il 30,5 e il 34,5 %.

In Puglia non c’è storia

Meglio ancora, secondo gli instant poll di questo turno delle Regionali, Antonio Decaro in Puglia. La sua vittoria è accreditata con una valanga di consensi. Per Swg per La7, l’ex sindaco di Bari sfiorerebbe il 70% dei voti (tra il 65 e il 69%) mentre l’avversario del centrodestra Luigi Lobuono non si schioda dalla forbice tra il 29 e il 33%. Rilevante, ma meno sbilanciato, l’esito delle Regionali pugliesi secondo il primo exit poll Rai Opinio. Che vedrebbe Decaro in testa con il 64-68% dei voti, a seguire l’avversario tra il 30 e il 34%.