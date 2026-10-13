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Robot tocca una sedicenne davanti a un fast food: indagini per molestie a Colonia

La polizia tedesca ha sequestrato un robot alto 1,20 metri e i cellulari di due giovani dopo la denuncia di una ragazza di 16 anni

di Enzo Ricci - 13 Ottobre 2026

Un caso insolito ha scosso la città di Colonia, in Germania, dove un robot sarebbe accusato di aver molestato una ragazza di 16 anni davanti a un fast food. Secondo quanto riferito dalla polizia e riportato dall’agenzia Dpa, gli agenti stanno indagando per sospetta molestia sessuale dopo la denuncia della giovane.

L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La sedicenne si trovava all’esterno del locale insieme a due amiche quando un robot di colore rosso e oro si sarebbe avvicinato alle sue spalle, toccandole i glutei.

Nel mirino degli investigatori ci sono due giovani, un sedicenne di Wegberg proprietario del robot e un diciannovenne che lo accompagnava. I due avrebbero filmato la scena e trasmesso l’accaduto in diretta sui social network, commentandolo durante la trasmissione. Poco dopo i fatti, la polizia ha fermato i sospettati nelle vicinanze del fast food. Il robot, alto circa 1,20 metri, è stato ritrovato nel bagagliaio di un’auto, dove sarebbe stato nascosto dal proprietario. Il dispositivo e i telefoni cellulari dei due giovani sono stati sequestrati. Gli inquirenti stanno ora cercando di accertare se i movimenti del robot fossero stati programmati o controllati in modo deliberato.

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