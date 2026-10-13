Robot tocca una sedicenne davanti a un fast food: indagini per molestie a Colonia
La polizia tedesca ha sequestrato un robot alto 1,20 metri e i cellulari di due giovani dopo la denuncia di una ragazza di 16 anni
Un caso insolito ha scosso la città di Colonia, in Germania, dove un robot sarebbe accusato di aver molestato una ragazza di 16 anni davanti a un fast food. Secondo quanto riferito dalla polizia e riportato dall’agenzia Dpa, gli agenti stanno indagando per sospetta molestia sessuale dopo la denuncia della giovane.
L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica. La sedicenne si trovava all’esterno del locale insieme a due amiche quando un robot di colore rosso e oro si sarebbe avvicinato alle sue spalle, toccandole i glutei.
Nel mirino degli investigatori ci sono due giovani, un sedicenne di Wegberg proprietario del robot e un diciannovenne che lo accompagnava. I due avrebbero filmato la scena e trasmesso l’accaduto in diretta sui social network, commentandolo durante la trasmissione. Poco dopo i fatti, la polizia ha fermato i sospettati nelle vicinanze del fast food. Il robot, alto circa 1,20 metri, è stato ritrovato nel bagagliaio di un’auto, dove sarebbe stato nascosto dal proprietario. Il dispositivo e i telefoni cellulari dei due giovani sono stati sequestrati. Gli inquirenti stanno ora cercando di accertare se i movimenti del robot fossero stati programmati o controllati in modo deliberato.
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