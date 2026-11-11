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TikTok sotto inchiesta in Spagna per presunta diffusione di materiale pedopornografico

Il governo chiede la sospensione della piattaforma fino alla rimozione dei contenuti contestati

di Ernesto Ferrante - 11 Novembre 2026

La procura di Madrid ha aperto un’inchiesta su TikTok per la presunta diffusione di materiale pedopornografico, accogliendo una denuncia presentata da Maldita.es, organizzazione spagnola impegnata nel contrasto alla disinformazione. Secondo quanto segnalato dal gruppo, sarebbero stati documentati 1.182 post contenenti materiale riconducibile ad abusi su minori. Un procuratore è stato incaricato di verificare l’eventuale esistenza di reati legati alla produzione e alla distribuzione di materiale pedopornografico, oltre che alla possibile corruzione di minori attraverso la piattaforma social.

Le reazioni politiche

Sul caso è intervenuto anche il governo spagnolo. La ministra della Gioventù, Sira Rego, ha chiesto alla magistratura e all’Agenzia per la protezione dei dati personali di adottare misure contro la società, sollecitando inoltre la sospensione delle attività di TikTok in Spagna fino alla completa rimozione dei contenuti contestati. “I social media non possono essere un territorio senza legge”, ha dichiarato. L’apertura dell’indagine è stata salutata positivamente dal premier Pedro Sanchez, che in un messaggio pubblicato su X ha parlato di “ottime notizie”, sostenendo che “l’impunità sui social media è finita”. Il capo del governo ha quindi ribadito che “nessuna piattaforma è al di sopra della legge”, soprattutto quando sono in gioco “i diritti dei nostri figli e delle nostre figlie”.

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