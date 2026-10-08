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Il falso SMS dal CUP, come funziona e come difendersi dalla truffa

La nuova truffa telefonica che prosciuga il credito e vi svuota il conto corrente

di Gianluca Pascutti -

Un nuovo tentativo di frode informatica si sta diffondendo sui telefoni di moltissimi italiani. Diversi lettori ci hanno segnalato nelle ultime ore di aver ricevuto un SMS dal contenuto insolito e allarmante. I cybercriminali utilizzano il nome della sanità pubblica per spaventare i cittadini e spingerli a richiamare.

Come funziona il raggiro del falso messaggio sanitario

Il meccanismo è semplice e punta sull’effetto sorpresa. La vittima riceve un testo che simula una comunicazione urgente da parte del Centro Unico di Prenotazione.

Ecco il testo esatto dell’SMS trappola

Centro Unico CUP: La invitiamo a contattare con urgenza il numero verde 89347781. Abbiamo comunicazioni riservate per Lei.

Il messaggio sfrutta l’apparente autorevolezza del servizio sanitario per generare ansia. L’utente pensa a un appuntamento annullato o a un referto importante e decide di chiamare subito.

Il pericolo dei numeri a sovrapprezzo e il furto di dati

Dietro questo finto avviso non c’è alcuna struttura sanitaria. La numerazione indicata non è un numero verde gratuito. I prefissi che iniziano con la cifra 893 appartengono solitamente a servizi speciali a sovrapprezzo. Una semplice chiamata può addebitare decine di euro direttamente sul credito telefonico o in bolletta. In altri casi i truffatori rispondono al telefono per richiedere dati personali, codici bancari, informazioni sanitarie o password di sicurezza. I canali ufficiali della sanità non chiedono mai di richiamare numeri a pagamento per comunicazioni riservate.

Le regole per difendersi e proteggere amici e familiari

Riconoscere ed evitare questa frode è fondamentale per proteggere i propri risparmi. Se ricevete questo messaggio sul vostro smartphone dovete, ignorarlo e cancellarlo subito. Non bisogna mai chiamare il numero indicato nell’SMS. Bloccate immediatamente il mittente e segnalate l’utenza come spam sulle impostazioni del telefono. Non fornite mai dati sensibili o codici d’accesso tramite telefono. Avvisate i parenti socialmente i più anziani e gli amici. il passaparola è l’arma più efficace per fermare la catena di queste truffe.

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