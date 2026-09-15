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Sophie Marceau torna al cinema con “Il Tempo di Anne” di Lisa Azuelos

di Italpress - 15 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sophie Marceau torna sul grande schermo ne “Il tempo di anne”, il nuovo film scritto e diretto da Lisa Azuelos, dal 15 ottobre al cinema con Europictures. Al suo fianco Thaïs Alessandrin, Vincent Elbaz, Alexandre Astier, Françoise Fabian, Victor Belmondo, Jeremy Kapone e Sylvie Testud.

La Marceau torna a confrontarsi con il trascorrere del tempo, lungo un percorso che l’ha resa una delle figure più rappresentative del cinema francese. Dalla Vic de Il tempo delle mele, adolescente simbolo degli anni Ottanta, l’attrice ha accompagnato generazioni diverse di spettatori attraverso personaggi capaci di raccontare età e momenti differenti della vita. Ne IL TEMPO DI ANNE, Sophie Marceau interpreta Anne, una donna sorprendente che, arrivata a un nuovo capitolo della propria vita, sceglie di affrontarlo come un’occasione di rinascita. Tra una femminilità riscoperta, nuovi amori e l’annuncio che presto diventerà nonna, Anne si trova a ridefinire equilibri, desideri e priorità, senza rinunciare alla propria libertà e alla propria identità. Vitale, ironica e determinata, affronta il tempo che passa con la forza di chi è ancora pronto a sorprendersi, reinventarsi e immaginare nuove possibilità.

Anne si gode finalmente la libertà conquistata dopo la partenza dei figli, finché Louise torna improvvisamente a vivere con lei dopo un fallimento professionale e sentimentale e Théo le annuncia che sta per diventare nonna. La casa torna così a riempirsi, gli equilibri saltano e generazioni cresciute con codici completamente diversi si ritrovano ancora una volta a condividere lo stesso spazio.

È in questo incontro tra due generazioni che Il tempo di anne rivela tutta la sua contemporaneità. Il legame tra Anne e i suoi figli non è raccontato attraverso una semplice contrapposizione tra età e modelli diversi, ma come una relazione viva, continuamente ridefinita, in cui indipendenza e bisogno dell’altro convivono. Sophie Marceau dà forza e fascino a una protagonista lontana dagli stereotipi: una donna pienamente dentro il proprio tempo, libera, vivace, attraversata da desideri, contraddizioni e possibilità.

“Il tempo di anne” incontra e racconta la generazione immersa nei social network: un confronto necessario e reale tra madri e figli, relazioni, amicizie, desiderio di indipendenza e inevitabili ritorni a casa. Al centro una memorabile interpretazione di Sophie Marceau, alla sua quarta collaborazione con Lisa Azuelos, in un rapporto artistico che la regista sintetizza con una dichiarazione eloquente: “La amo infinitamente perché è autentica”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).