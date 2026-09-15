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Sparkle celebra il 30° anniversario di Seabone, trent’anni di connessioni globali

di Italpress - 15 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sparkle celebra il 30° anniversario di Seabone, la propria dorsale globale di transito IP che fornisce accesso a Internet ad alta velocità a ISP, hyperscaler e content provider in tutto il mondo. Realizzata nel settembre 1996, con i primi collegamenti a 45 Mbps tra Milano, Palermo, Miami e Montreal, Seabone è diventata la settima rete Internet Tier-1 a livello globale e la principale dorsale IP nel Mediterraneo, in Africa, Medio Oriente e America Latina. Oggi la rete proprietaria in fibra ottica completamente ridondata si estende per 600mila chilometri tra Europa, Africa, Americhe e Asia e raggiunge oltre 600 clienti attraverso 126 PoP e Telehouse, con accesso diretto ai principali ecosistemi OTT, CDN e cloud. La rete supporta interfacce di accesso fino a 400 Gbps su tutta la propria infrastruttura edge ed è gestita da un Global Network Operations Center attivo 24 ore su 24. Tra le novità introdotte figura “Fast Delivery”, disponibile nei principali hub globali, che consente di attivare i servizi entro 24 ore.

Il portafoglio comprende inoltre servizi IP come DDoS Protection e Virtual NAP, per accedere ai principali Internet Exchange Point senza investimenti in infrastrutture proprietarie. “Quando Seabone è nata trent’anni fa, Internet era ancora agli albori. Da allora, ha continuato a evolversi per accompagnare e anticipare la trasformazione del panorama digitale”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle, sottolineando l’ambizione di continuare a innovare e plasmare la connettività del futuro. Per celebrare l’anniversario, Sparkle ha lanciato una campagna di comunicazione sulla stampa internazionale, sui canali digitali e sui social media, accompagnata da attività promozionali dedicate ai nuovi clienti interessati ai servizi Seabone.

– foto di repertorio ufficio stampa Sparkle –

(ITALPRESS).