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Successo per Kia PV5 Cargo, veicolo elettrico con componenti modulari

di Italpress - 13 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Kia fa il suo ingresso al Salone internazionale Transpotec Logitec – in corso presso Rho Fiera Milano dal 13 al 16 maggio – forte di un riconoscimento ragguardevole: il premio di “Van of the year” per il 2026 assegnato al PV5 Cargo. Per Alfonso Tallarico, Ownership Experience DIrector Kia Italia, questo riconoscimento “dimostra che il PV5 è un veicolo completamente nuovo che mira a creare un nuovo mercato con una progettazione che nasce elettrica. Quindi massimizza la portata a parità di dimensioni; l’efficienza perchè non è un veicolo a combustione tradizionale, ma un veicolo progettato elettrico sin dall’inizio con componenti modulari che possono essere sostituiti singolarmente per minimizzare i costi di manutenzione. In sintesi è un veicolo che fa della tecnologia, dell’infotainment e della sicurezza di guida il top di quello che è disponibile oggi sulla gamma Kia”.L’ambizione di mercato non manca se si considera che 8.500 PVF sono già stati venduti a livello e che Kia ha fissato per il 2026 un target di 54.000 unità. Se si aggiungono le vendite derivate anche dai modelli PV7 e PV9 (in arrivo rispettivamente per il 2027 e il 2029), il brand si pone per il 2030 l’obiettivo di vendere 230.000 veicoli commerciali leggeri (PBV).Tra le caratteristiche più rilevanti del PV% ci sono un volume del bagagliaio fino a 1.330 litri, un volume di carico di 4,4 m³, funzione V2L e presa di ricarica centrale.“Il ritorno oggi di Kia (a Transpotec, ndr) è segnato da sette veicoli esposti. Partiamo dalla configurazione cargo per trasporto merci L2 H1 accompagnato poi da un passenger, ovvero un’autovettura cinque posti con una capacità di carico fino a 1.330 l, passando poi per lo Chassis Cab che è l’unico chassis disponibile nel segmento C-VAN e questo può aprire la porta a una serie infinite di personalizzazioni – ha spiegato Tallarico – Parlando di personalizzazioni qui abbiamo portato in collaborazione con Focaccia una versione WAV, quindi accessibile a carrozzina basata sul passenger cinque posti per garantire massimo spazio e contemporaneamente massimo comfort per l’occupante della carrozzina. In più, sempre con Focaccia, abbiamo presentato su base cargo una versione HACCP lavabile e certificata per quei trasporti speciali , ad esempio di cibo, che mantiene la volumetria e la portata originale”.Oltre a questi modelli “assieme a Scattolini, un altro player di successo nel settore degli allestimenti, abbiamo presentato un cassone fisso e un cassone ribaltabile che sono caratterizzati dalla grande esperienza di Scattolini in termini di soluzioni che agevolano la vita quotidiana per chi trasporta quel tipo di merci e in più siamo in fase avanzata di progettazione per un cargo che sempre con 2,55 m per 1,90 m raggiunge un’altezza di 1,70 m per massimizzare la volumetria”.Alla domanda su quali esigenze della clientela si puntano a soddisfare vista l’ampia gamma a disposizione, Tallarico ha sottolineato che “il progetto PBV è guidato dalla visione di poter accontentare qualsiasi esigenza del cliente ed è per questo che è un veicolo costruito in maniera modulare. Lo scopo è proprio poter accontentare con il minor costo possibile qualsiasi esigenza, adattandosi a tutte le configurazioni che il mercato può richiedere. Per questo la nostra fabbrica ha già studiato tutti i possibili allestimenti, ma stiamo lavorando localmente con i principali allestitori proprio per avere tutte le configurazioni che potranno assecondare le esigenze del consumatore italiano”.

foto: xh7/Italpress

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